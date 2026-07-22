Ο Κέντρικ Πέρκινς άσκησε κριτική στον Κέβιν Ντουράντ, για το γεγονός ότι προπονείται μαζί με τον Πάολο Μπανκέρο.

Οι Ρόκετς πήγανε στα playoffs της δυτικής περιφέρειας του NBA, όμως αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από τους Λέικερς. Ο αστέρας της ομάδας, Κέβιν Ντουράντ, έχει πιάσει από νωρίς δουλειά το καλοκαίρι, προκειμένου να είναι έτοιμος για τη νέα σεζόν και να βοηθήσει το Χιούστον να πετύχει τους στόχους του.

Ο Κέντρικ Πέρκινς, σε πρόσφατες δηλώσεις του, φάνηκε προβληματισμένος με τον «KD». Συγκεκριμένα, σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι ο 37χρονος σούπερ σταρ, προπονείται με τον Πάολο Μπανκέρο που παίζει στους Μάτζικ και όχι με κάποιον συμπαίκτη του.

Όσα είπε ο Πέρκινς

«Έχω δει ένα βίντεο που κυκλοφορεί, στο οποίο ο Κέβιν Ντουράντ προπονείται μαζί με τον Πάολο Μπανκέρο, και εκτιμώ τη διάθεσή του να λειτουργήσει ως μέντορας. Ωστόσο, αυτή η καθοδήγηση θα πρέπει να αφορά κυρίως τους παίκτες με τους οποίους θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Θα ήθελα να δω βίντεο με τον Ντουράντ να δουλεύει στο γήπεδο μαζί με τον Τζαμπάρι Σμιθ, αλλά και να προπονείται με τον Αλπερέν Σενγκούν».