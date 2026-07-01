Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των ομίλων για το NBA Cup. Δείτε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι των Μαϊάμι Χιτ και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ενώ το ενδιαφέρον στο NBA παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις της free agency, η λίγκα πραγματοποίησε την κλήρωση για τη φάση των ομίλων του NBA Cup, αποκαλύπτοντας τις διασταυρώσεις της φετινής διοργάνωσης.

Οι 30 ομάδες χωρίστηκαν σε έξι ομίλους, τρεις σε κάθε περιφέρεια, με τη Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο να τοποθετούνται στον δεύτερο όμιλο της Ανατολής. Εκεί θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Ιντιάνα Πέισερς, σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ομίλους της διοργάνωσης.

Το NBA Cup θα διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου, στο ενδιάμεσο της κανονικής περιόδου, με τους Νιου Γιορκ Νικς να μπαίνουν στη φετινή διοργάνωση ως οι κάτοχοι του τροπαίου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η τελική φάση του θεσμού αλλάζει «στέγη». Έπειτα από τις προηγούμενες διοργανώσεις που φιλοξενήθηκαν στο Λας Βέγκας, οι ημιτελικοί και ο τελικός θα πραγματοποιηθούν φέτος στην ιστορική Hinkle Fieldhouse, την έδρα του Πανεπιστημίου Μπάτλερ στην Ιντιανάπολις.

The @emirates NBA Cup 2026 Group Draw results!



Starting October 30, all 30 teams will compete for the Emirates NBA Cup with 8 teams advancing out of groups into the knockout rounds, with the Championship held at Hinkle Fieldhouse in Indianapolis, December 11! pic.twitter.com/OiBSSVkxpm — NBA (@NBA) July 1, 2026

Οι όμιλοι

West A

Ντένβερ Νάγκετς

Χιούστον Ρόκετς

Φοίνιξ Σανς

Ντάλας Μάβερικς

Γιούτα Τζαζ

West B

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Μινεσότα Τίμπεργουλβς

Λος Άντζελες Κλίπερς

Νιου Όρλιανς Πέλικανς

Μέμφις Γκρίζλις

West C

Σαν Αντόνιο Σπερς

Λος Άντζελες Λέικερς

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Σακραμέντο Κινγκς

East A

Ντιτρόιτ Πίστονς

Τορόντο Ράπτορς

Ορλάντο Μάτζικ

Μιλγουόκι Μπακς

Μπρούκλιν Νετς

East B

Νιου Γιορκ Νικς

Κλίβελαντ Καβαλίερς

Φιλαντέλφια Σίξερς

Μαϊάμι Χιτ

Ιντιάνα Πέισερς

East C