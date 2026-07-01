Οι Χιτ πρόσθεσαν ακόμη ένα αξιόπιστο «όπλο» στο ρόστερ τους, καθώς συμφώνησαν με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ. Ο πολύπειρος περιφερειακός υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και αναμένεται να προσφέρει σκορ και περιφερειακή απειλή στο πλευρό των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο.

Οι Χιτ προχώρησαν σε μία σημαντική κίνηση ενίσχυσης της περιφέρειάς τους, καθώς συμφώνησαν με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι με μονοετές συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαρανια του ESPN.

Ο 34χρονος Αμερικανός θα πλαισιώσει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, μετρώντας 13,5 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο σε 80 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια του NBA, αγωνιζόμενος για 26,6 λεπτά ανά παιχνίδι.

Hardaway agreed to a one-year, $6.5 million deal with the Heat, sources said. Miami officials finalized the deal with Mark Bartelstein of @PrioritySports tonight. https://t.co/c47Tx4D1KX June 30, 2026

Ο Χάρνταγουεϊ αποτελεί έναν από τους πιο έμπειρους περιφερειακούς του πρωταθλήματος, έχοντας συμπληρώσει 13 σεζόν στο NBA με τις φανέλες των Νικς, Χοκς, Μάβερικς, Πίστονς και Νάγκετς. Στην καριέρα του αριθμεί 13,7 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 893 παιχνίδια κανονικής περιόδου, σουτάροντας με ποσοστό 37% από τη γραμμή του τριπόντου.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αφορά συμβόλαιο ενός έτους, με τις απολαβές του έμπειρου σουτέρ να φτάνουν τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια.