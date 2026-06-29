Λέικερς και ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Του ζήτησαν ραντεβού, αλλά δεν ήταν διαθέσιμος! Έπαιζε γκολφ»
Ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ο ρεπόρτερ του ESPN, έβαλε νέα... φωτιά αναφορικά με το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς.
Όπως ανέφερε ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, «Οι Λέικερς ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον ΛεΜπρόν, όμως δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει... Από όσα έχω πληροφορηθεί, ο ΛεΜπρόν δεν ήταν διαθέσιμος για τη συνάντηση. Χθες, απ' ό,τι γνωρίζω, έπαιζε γκολφ στο Άκρον του Οχάιο».
Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν πράγματι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προτίμησε να παίξει γκολφ παρά να μιλήσει με τους Λέικερς, πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι ο Βασιλιάς δεν... καίγεται να μείνει στο Λος Άντζελες.
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Brian Windhorst on LeBrons future:— Heat Central (@TheHeatCentral) June 29, 2026
“They (lakers) have been interested in having a meeting with LeBron but they have not made an offer… from what I’ve been told LeBron has just not been available for the meeting… Yesterday I believe he played golf in Akron, Ohio. I will point… pic.twitter.com/lzriOjKImX
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