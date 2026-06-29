Ο ΛεΜπρον Τζέιμς δείχνει πως δεν... καίγεται να μιλήσει με τους Λέικερς, καθώς δεν ήταν διαθέσιμος για ραντεβού λόγω... γκολφ!

Ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ο ρεπόρτερ του ESPN, έβαλε νέα... φωτιά αναφορικά με το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς.

Όπως ανέφερε ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, «Οι Λέικερς ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν συνάντηση με τον ΛεΜπρόν, όμως δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει... Από όσα έχω πληροφορηθεί, ο ΛεΜπρόν δεν ήταν διαθέσιμος για τη συνάντηση. Χθες, απ' ό,τι γνωρίζω, έπαιζε γκολφ στο Άκρον του Οχάιο».

Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν πράγματι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς προτίμησε να παίξει γκολφ παρά να μιλήσει με τους Λέικερς, πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει ότι ο Βασιλιάς δεν... καίγεται να μείνει στο Λος Άντζελες.