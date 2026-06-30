Ο Σιμόνε Φοντάκιο θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ αυτή την εβδομάδα.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο θα είναι για ακόμη μια σεζόν στο Μαϊάμι!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Φοντέκιο υπέγραψε συμβόλαιο με τους Χιτ και παραμένει στο Μαϊάμι, πράγμα που σημαίνει ότι θα βρεθεί συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη νέα σεζόν.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 8,5 πόντους και ποσοστό 37,5% στα τρίποντα, με την παρουσία του να αποτελεί μεγάλη βοήθεια στο παιχνίδι του Γιάννη, ο οποίος χρειάζεται σουτέρ γύρω του, προκειμένου να ανοίξει χώρους και να μπορεί να φτάσει πιο εύκολα μέχρι το καλάθι.