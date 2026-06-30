Φοντέκιο: Μένει στο Μαϊάμι και γίνεται συμπαίκτης με Γιάννη
Ο Σιμόνε Φοντέκιο θα είναι για ακόμη μια σεζόν στο Μαϊάμι!
Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Φοντέκιο υπέγραψε συμβόλαιο με τους Χιτ και παραμένει στο Μαϊάμι, πράγμα που σημαίνει ότι θα βρεθεί συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη νέα σεζόν.
Ο Σιμόνε Φοντέκιο την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 8,5 πόντους και ποσοστό 37,5% στα τρίποντα, με την παρουσία του να αποτελεί μεγάλη βοήθεια στο παιχνίδι του Γιάννη, ο οποίος χρειάζεται σουτέρ γύρω του, προκειμένου να ανοίξει χώρους και να μπορεί να φτάσει πιο εύκολα μέχρι το καλάθι.
Δείτε ΕπίσηςΠέιτον για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης έκανε όλο τον κόσμο να συνδέει την Ελλάδα με το μπάσκετ»
Free agent Simone Fontecchio intends to sign a one-year deal to return to the Miami Heat, sources tell ESPN. Heat officials worked with Fontecchio's agent at Excel Sports Management, Sam Goldfeder, to bring back the shooter who averaged 8.5 points and 37.5% 3-point shooting. pic.twitter.com/whcTia7Ipo— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.