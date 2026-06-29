Ράπτορς και Κλίπερς δουλεύουν ένα σπουδαίο trade, το οποίο θα φέρει ξανά στον Καναδά και το Τορόντο τον Καουάι Λέοναρντ.

Ο Καουάι Λέοναρντ υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει στους Τορόντο Ράπτορς!

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Ράπτορς και οι Κλίπερς βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, με βασικό θέμα στις διαπραγματεύσεις να είναι ο Λέοναρντ.

Μάλιστα, όπως τονίζει ο Σαράνια, το Τορόντο αποτελεί τη μοναδική ομάδα στην οποία ο Λέοναρντ θα ήταν διατεθειμένος να δεσμευτεί με νέο πολυετές συμβόλαιο, πέραν των Κλίπερς

«Οι Κλίπερς και οι Ράπτορς βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Καγουάι Λέοναρντ στον Καναδά. Και το Τορόντο φαίνεται πως είναι η μοναδική ομάδα στην οποία θα δεχόταν να υπογράψει μακροχρόνια, αν αποχωρήσει από τους Κλίπερς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκριτος ρεπόρτερ.

Shams: Kawhi Leonard would only commit to Raptors on a long-term extension if he is traded.



Clippers, Raptors are "seriously engaged" on a trade.pic.twitter.com/imGQAVhaJT — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 29, 2026

Σύμφωνα με τον Σαράνια, οι επαφές ανάμεσα σε Κλίπερς και Ράπτορς θα συνεχιστούν, καθώς ακόμη να υπάρχει οριστική συμφωνία για την ανταλλαγή που θα φέρει τον δύο φορές MVP των τελικών ξανά στον Βορρά.

Ο Καουάι Λέοναρντ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 65 αγώνες, έχοντας 27,9 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα του NBA.