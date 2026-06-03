NBA Europe: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ φαίνεται να αλλάζει από το 2027

Τα δεδομένα που υπάρχουν για το NBA Europe και η προοπτική ανάπτυξης του μέσα από τις σκέψεις που ξεδίπλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή επιτρόπου του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, επιβεβαιώνουν πως το σχέδιο για την έναρξη του NBA Europe τον Οκτώβριο του 2027 προχωρά κανονικά και μάλιστα βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του!

Αν και ο Μαρκ Τέιτουμ δεν ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία έναρξης, ξεκαθάρισε ότι ο στόχος είναι η νέα διοργάνωση να ξεκινήσει το 2027. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς επί μήνες κυκλοφορούσαν εκτιμήσεις ότι το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί πριν από το 2028. Ωστόσο, οι δηλώσεις του κορυφαίου στελέχους του NBA ουσιαστικά διαψεύδουν αυτό το σενάριο.

«Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο προς την έναρξη του ΝΒΑ Europe το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαρκ Τέιτουμ, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με συλλόγους, επενδυτές και τη FIBA βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Το 90% των οικονομικών θα μείνει στην Ευρώπη

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που αποκάλυψε ο Τέιτουμ αφορά το οικονομικό μοντέλο της νέας διοργάνωσης. Σε αντίθεση με όσα έχουν κατά καιρούς υποστηριχθεί, το NBA δεν σχεδιάζει να αποσύρει τα έσοδα από την Ευρώπη. Αντίθετα, όπως τόνισε, περίπου το 90% των οικονομικών πόρων θα επιστρέφει στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα του μπάσκετ.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη συνδέεται άμεσα και με τη συνεργασία με τη FIBA, η οποία έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση μέρος των εσόδων να επανεπενδύεται στην ανάπτυξη του αθλήματος, στις υποδομές, στις διοργανώσεις και στη συνολική ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το BCL γίνεται ο βασικός δρόμος προς την ελίτ

Οι δηλώσεις του Μαρκ Τέιτουμ επιβεβαίωσαν και κάτι που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα για το Basketball Champions League. Όπως ανέφερε, εφόσον το πλάνο προχωρήσει κανονικά, ο επόμενος πρωταθλητής του BCL θα εξασφαλίσει θέση στο NBA Europe.

Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι η διοργάνωση της FIBA αποκτά πλέον ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Οι σύλλογοι γνωρίζουν πλέον ότι η διάκριση στο BCL δεν προσφέρει μόνο ευρωπαϊκό κύρος, αλλά μπορεί να αποτελέσει το «εισιτήριο» για τη νέα κορυφαία διοργάνωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ομάδες του NBA Europe αναμένεται να λαμβάνουν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ίσως και περισσότερα. Ωστόσο αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το μήνυμα προς την Euroleague

Ο Μαρκ Τέιτουμ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις με την Euroleague συνεχίζονται και ότι σύντομα θα υπάρξει νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Το μήνυμα όμως που εκπέμπει το NBA είναι ξεκάθαρο, επιθυμεί τη συνεργασία με την EuroLeague, αλλά δεν θεωρεί ότι αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει το εγχείρημα. Όπως τόνισε ο ίδιος, το NBA και η FIBA είναι έτοιμοι να προχωρήσουν ανεξάρτητα εάν δεν υπάρξει τελική συμφωνία.

Με άλλα λόγια, το μήνυμα προς την EuroLeague είναι πως «θέλουμε να το κάνουμε μαζί. Αν όμως δεν υπάρξει συμφωνία, θα το κάνουμε και χωρίς εσάς».

Επιστροφή στην αξιοκρατία

Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της νέας διοργάνωσης είναι ότι παραμένει πιστή στην αρχή της ανοιχτής πρόσβασης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα υπάρχουν τρεις θέσεις διαθέσιμες για ομάδες που θα αναδεικνύονται μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων και προκριματικών διαδικασιών.

Πρόκειται για μια φιλοσοφία που επαναφέρει στο επίκεντρο την αξία της βαθμολογικής θέσης στα εθνικά πρωταθλήματα. Οι ομάδες θα έχουν πραγματικό κίνητρο να διακριθούν στις εγχώριες διοργανώσεις τους, γνωρίζοντας ότι μια υψηλή θέση μπορεί να αποτελέσει το μονοπάτι προς την παρουσία στο NBA Europe.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για το ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αναβαθμίζεται αυτόματα. Μια θέση στη βαθμολογία θα μπορεί να οδηγήσει σε προκριματικά και από εκεί σε συμμετοχή απέναντι στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, συνοδευόμενη από ιδιαίτερα σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί παίκτες έχουν εκφράσει δημόσια την άποψη πως η θέση στο πρωτάθλημα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το NBA Europe φαίνεται να υιοθετεί ακριβώς αυτή τη λογική.

Τέλος στα αδιέξοδα τύπου Μπουργκ και Γκραν Κανάρια

Η νέα πραγματικότητα δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική συνθήκη για τους συλλόγους. Μέχρι σήμερα είδαμε περιπτώσεις όπως η Μπουργκ και η Γκραν Κανάρια, ομάδες που κέρδισαν αγωνιστικά το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην EuroLeague αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να το αξιοποιήσουν, καθώς το οικονομικό κόστος της συμμετοχής ήταν δυσβάσταχτο.

Το NBA Europe φιλοδοξεί να εξαλείψει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Όταν η αγωνιστική επιτυχία συνοδεύεται από ισχυρή οικονομική στήριξη, οι σύλλογοι δεν θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην αγωνιστική καταξίωση και την οικονομική τους επιβίωση. Η πρόκριση στην ελίτ θα αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης και όχι οικονομικό κίνδυνο.

Τι σημαίνει αυτό για το EuroCup;

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το μέλλον του EuroCup. Η διοργάνωση της Euroleague Basketball προσπάθησε το τελευταίο διάστημα να ενισχύσει τη θέση της, παρουσιάζοντας ένα μοντέλο 22 ομάδων με πολυετή εγγυημένα συμβόλαια και κάνοντας λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον από συλλόγους. Ωστόσο, μετά την επιβεβαίωση ότι το NBA Europe στοχεύει σε εκκίνηση το 2027, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Πόσες ομάδες θα είναι πρόθυμες να δεσμευτούν για πολλά χρόνια σε ένα κλειστό μοντέλο, εφόσον υπάρχει η προοπτική συμμετοχής σε μια νέα διοργάνωση που υπόσχεται μεγαλύτερη προβολή, σημαντικά υψηλότερα έσοδα και ανοιχτή πρόσβαση μέσω αγωνιστικών κριτηρίων; Η απάντηση θα δοθεί τα επόμενα χρόνια, όμως πρόκειται αναμφίβολα για έναν προβληματισμό που πλέον υπάρχει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Basketball Champions League παραμένει σταθερό στις αρχές του. Παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο δέχεται δεκάδες αιτήσεις συμμετοχής, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη λογική ότι η ευρωπαϊκή παρουσία πρέπει να κερδίζεται μέσα από τη βαθμολογία των εθνικών πρωταθλημάτων.

Το όφελος για την ΑΕΚ

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η επιλογή της ΑΕΚ να παραμείνει στο Basketball Champions League αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η «Ένωση» δεν έχει δεσμευτεί με πολυετή συμβόλαια σε άλλες διοργανώσεις και διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο προς το NBA Europe. Εφόσον καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του BCL ή να εξασφαλίσει συμμετοχή μέσω των προβλεπόμενων προκριματικών διαδικασιών, θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να διεκδικήσει την παρουσία της στη νέα διοργάνωση.

Μια νέα εποχή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Όλα δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών. Το NBA Europe δεν παρουσιάζεται απλώς ως μία νέα διοργάνωση, αλλά ως ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο συνδυάζει επενδύσεις, οικονομική βιωσιμότητα και αξιοκρατική πρόσβαση.

Αν το χρονοδιάγραμμα του 2027 επιβεβαιωθεί οριστικά, οι επόμενοι μήνες και τα επόμενα δύο χρόνια θα καθορίσουν το νέο μπασκετικό τοπίο της Ευρώπης.