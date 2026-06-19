Το NBA Europe σχεδιάζει να επεκταθεί σε Βερολίνο και Μόναχο με τα οικονομικά στοιχεία να είναι πολλά υποσχόμενα, ενώ οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Φέτος, η γεμάτη αστέρια ομάδα της Μπάγερν Μονάχου και η νεανική Άλμπα Βερολίνου θα αναμετρηθούν για άλλη μια φορά στον τελικό για το γερμανικό πρωτάθλημα και η γερμανική WELT κάνει ένα εκτενές αφιέρωμα για τα οικονομικά έσοδα της Γερμανίας από το NBA Europe.

Πριν από τον 3ο αγώνα της σειράς στην πρωτεύουσα, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ποιος είναι ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζουν και οι δύο πόλεις στα σχέδια του NBA για το δικό του ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ποιες τεράστιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτή η κίνηση. Το NBA Europe έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2027 και να γίνει η νέα πρέμιερ λιγκ της Γηραιάς Ηπείρου.

Παρόλο που άλλες γερμανικές πόλεις έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, ο επικεφαλής του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, δήλωσε πρόσφατα για το Βερολίνο και το Μόναχο: «Εστιάζουμε στις δύο πόλεις που έχουμε εντοπίσει ως έχουσες τις πιο σημαντικές ευκαιρίες». Η ίδια η Άλμπα Βερολίνου έχει δηλώσει σαφώς το ενδιαφέρον της για το πρωτάθλημα και μάλιστα σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα νέο στάδιο. Η Μπάγερν Μονάχου, η οποία αγωνίζεται στην EuroLeague, είναι κάπως πιο επιφυλακτική στις δημόσιες δηλώσεις της.

Το NBA Europe με έσοδα δισεκατομμυρίων;

Για μία από τις εγγυημένες θέσεις εκκίνησης του πρωταθλήματος, το NBA και η FIBA ​​​​έλαβαν σημαντικές προσφορές στον πρώτο γύρο, που κυμαίνονταν από 500 εκατομμύρια δολάρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια (περίπου 860 εκατομμύρια ευρώ). Οι τελικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι το τέλος του μήνα. Η Άλμπα Βερολίνου και η Μπάγερν Μονάχου πιθανότατα θα χρειαστεί να συνεργαστούν με επενδυτές για να συγκεντρώσουν αυτά τα ποσά.

Οι εταίροι του NBA και της FIBA ​​​​πιστεύουν στο σημαντική αναπτυξιακή δυναμική που έχει το μπάσκετ στην Ευρώπη. «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ προσφέρει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στον κόσμο του αθλητισμού. Το μπάσκετ στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,5% της αθλητικής βιομηχανίας των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA Europe, Γιώργος Αϊβάζογλου, τον Ιανουάριο.

Στοιχεία από την The Sports Consultancy, τα οποία ελήφθησαν από το dpa, δείχνουν τη δυνατότητα του NBA Europe να φτάσει σε νέα οικονομικά ύψη όσον αφορά τα έσοδα. Μεταξύ 2027 και 2036, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν συνολικά έσοδα 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ) στη Γερμανία στο Βερολίνο και το Μόναχο. Αυτό περιλαμβάνει πωλήσεις εισιτηρίων, merchandizing, τηλεοπτικά δικαιώματα και έμμεσα έσοδα, όπως διαμονές σε ξενοδοχεία και επισκέψεις σε εστιατόρια εκτός κι εντός γηπέδου.

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Γερμανίας εκτιμάται σε 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, σχεδόν 1.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν ετησίως στη Γερμανία σε σχέση με το NBA Europe.

Η Γερμανία ως αγορά άνθησης για το NBA Europe

Ο αθλητικός οικονομολόγος Κρίστοφ Μπρόιερ από το Γερμανικό Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας αναγνωρίζει επίσης μια «υπανάπτυκτη αγορά μπάσκετ στην Ευρώπη». «Αυτό που έχει ξεκινήσει μέχρι στιγμής στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν είναι τελικά απολύτως πειστικό, ακόμη και από οικονομική άποψη», είπε. Επομένως, είναι ενδιαφέρον για το NBA να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο με το κεφάλαιο και τον τεχνοκρατισμό του. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν μέχρι στιγμής δείχνουν επίσης ότι η ισχυρή ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη.

«Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι μεγάλη από άποψη πληθυσμού, οικονομικά ισχυρή και έχει κουλτούρα μπάσκετ σε πολλές χώρες», δήλωσε ο Μπρόιερ. Έρευνες από την πλατφόρμα έρευνας αγοράς Global Web Index δείχνουν ότι το μπάσκετ είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα στη Γερμανία. Η εθνική ομάδα είναι η νυν παγκόσμια και ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια. Οι Φραντς και Μόριτζ Βάγκνερ, καθώς και ο Ντένις Σρέντερ, είναι απλώς οι πιο γνωστοί από τους πολυάριθμους παίκτες του NBA που έχουν παίξει πλέον στη Γερμανία.

Ο Μπρόιερ επισημαίνει επίσης: «Αντίθετα, πρέπει να ειπωθεί ότι σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θα περάσει πολύς καιρός πριν το μπάσκετ πλησιάσει έστω και στο ελάχιστο το ποδόσφαιρο».

Ακόμα και τώρα, η Μπάγερν Μονάχου έχει σημαντικό οικονομικό προβάδισμα έναντι της υπόλοιπης Γερμανικής Μπουντεσλίγκας Μπάσκετ (BBL). Η συμμετοχή στο NBA Europe θα μπορούσε να διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτό το χάσμα. «Για τα εθνικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο ευρωπαϊκός ανταγωνισμός είναι πάντα επικίνδυνος, ειδικά όταν υπάρχουν πολλά χρήματα που μπορούν να βγουν ή περισσότερα χρήματα από ό,τι στο εθνικό πρωτάθλημα», λέει ο Μπρόιερ. «Αντίθετα, προσθέτει επίσης μια κάποια ελκυστικότητα στο πρωτάθλημα εάν επιτρέψει σε ακόμη μεγαλύτερα, διεθνή αστέρια να παίξουν». Ταλέντα από τη Γερμανία, τα οποία επί του παρόντος συχνά επιλέγουν να πάνε σε αμερικανικά κολέγια, θα μπορούσαν επίσης να παραμείνουν στην Ευρώπη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το NBA και η FIBA ​​​​δίνουν μεγάλη έμφαση στο να διασφαλίσουν ότι το νέο τους πρωτάθλημα θα δώσει σε όλους τους συλλόγους την ευκαιρία να προκριθούν με βάση την αξία τους, σε αντίθεση με την τρέχουσα ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη EuroLeague. Δέκα έως δώδεκα ομάδες αναμένεται να λάβουν εγγυημένη θέση στο νέο πρωτάθλημα. Τέσσερις έως έξι ομάδες μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση κάθε χρόνο μέσω επιτυχίας στο Basketball Champions League ή σε ένα προκριματικό τουρνουά. «Εφόσον συγκροτείς μια πολύ καλή ομάδα και εφόσον αυτή η ομάδα παίζει καλά, έχεις το δικαίωμα να ονειρεύεσαι», δήλωσε ο Αϊβάζογλου. Οι ομάδες που προκρίνονται θα συμμετέχουν επίσης στα έσοδα της διοργάνωσης