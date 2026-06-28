Νάγκετς και Γιόκιτς δεν βιάζονται να υπογράψουν νέο συμβόλαιο

Γιόκιτς και Νάγκετς δεν βιάζονται να υπογράψουν νέο συμβόλαιο, καθώς προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ομάδας γύρω από τον Σέρβο σταρ του Ντένβερ.

Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, οι Ντένβερ Νάγκετς και ο σούπερ σταρ σέντερ Νίκολα Γιόκιτς φέρονται να αφήνουν στην άκρη τις συζητήσεις για επέκταση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με το *The Stein Line*, ο Γιόκιτς είχε ενημερώσει τους Νάγκετς από το περσινό καλοκαίρι ότι προτιμούσε να περιμένει έναν χρόνο πριν εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης. Παρότι έχει πλέον περάσει αυτό το διάστημα, οι δύο πλευρές φέρονται να επιλέγουν και πάλι να αναβάλουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις για το νέο συμβόλαιο του Σέρβου σταρ.

Αυτή τη στιγμή, η βασική προτεραιότητα του Ντένβερ είναι η ενίσχυση του ρόστερ γύρω από τον Γιόκιτς, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι οι «Σβόλοι» αναζητούν ανταλλαγές που θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν στο επίπεδο των Σπερς, των Θάντερ και των Τίμπεργουλβς, των τριών καλύτερων ομάδων της Δύσης δηλαδή, βάσει αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, οι Νάγκετς επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, ώστε να είναι σε θέση να ισοφαρίσουν οποιαδήποτε πρόταση δεχθεί ο restricted free-agent Πέιτον Γουότσον.

Παρότι στο Ντένβερ εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν να κρατήσουν τον Γουότσον, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη εκτίμηση πως θα χρειαστεί να αποχωρήσει τουλάχιστον ένας από τους βασικούς παίκτες της περσινής ομάδας, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χώρος στο salary cap.

Βαλαντσιούνας και Χάρνταγουεϊ φαίνεται πως θα συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους την επόμενη σεζόν, με τον Λιθουανό να έχει συμφωνήσει με την Ζάλγκιρις. Παράλληλα, ο Άαρον Γκόρντον έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες μέσω ανταλλαγής, αν και οι Νάγκετς θα προτιμούσαν, εφόσον χρειαστεί, να παραχωρήσουν άλλους παίκτες ως ανταλλάγματα.

Ο 31χρονος Γιόκιτς είναι οκτώ φορές All-Star και τρεις φορές πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του NBA, οδηγώντας τους Νάγκετς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023, όταν αναδείχθηκε και MVP των Τελικών.

Μάλιστα, τα τελευταία έξι χρόνια έχει τερματίσει είτε πρώτος είτε δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του MVP, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Τις δύο τελευταίες σεζόν κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από τον γκαρντ των Θάντερ Σάι Γκίλντζεους-Αλεξάντερ, αν και πολλοί θεωρούν ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είχε κατακτήσει εκείνος το βραβείο και στις δύο περιπτώσεις. Την περασμένη σεζόν ο Νίκολα Γιόκιτς είχε κατά μέσο όρο 27,7 πόντους, 12,9 ριμπάουντ και 10,7 ασίστ ανά αγώνα.

