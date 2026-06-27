Ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν αναμένεται να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο με τους Θάντερ και να μείνει στην ομάδα της Οκλαχόμα μέχρι το 2029.

Κάτοικος της Οκλαχόμα θα είναι μέχρι το 2029, ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν, καθώς αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Θάντερς.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN Σαμ Σαράνια, ο Αμερικανός σέντερ τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα που έφτασε ως κορυφή του NBA το 2025 με τους Θάντερ και θα παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 9.2 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.