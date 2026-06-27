Θάντερ: Στην Οκλαχόμα μέχρι το 2029 ο Χάρτενσταϊν
Κάτοικος της Οκλαχόμα θα είναι μέχρι το 2029, ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν, καθώς αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Θάντερς.
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN Σαμ Σαράνια, ο Αμερικανός σέντερ τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα που έφτασε ως κορυφή του NBA το 2025 με τους Θάντερ και θα παραμείνει για τα επόμενα τρία χρόνια.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 9.2 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά αγώνα.
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Just in: Oklahoma City's Isaiah Hartenstein intends to sign a new three-year contract to return to the Thunder through 2028-29 that brings his total earnings with the franchise at five years and $134 million guaranteed, sources tell ESPN. A key signing in 2024 leading to the 2025… pic.twitter.com/i5mVUaFI15— Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2026
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