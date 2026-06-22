Θάντερ: Έστειλαν τον Γουίγκινς στην Ατλάντα
Αλλαγές στο ρόστερ των Θάντερ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια η Οκλαχόμα έστειλε τον Άαρον Γουίγκινς στην Ατλάντα με αντάλλαγμα δύο πικ πρώτου γύρου. Το ένα αφορά το 2030 και το άλλο το 2032.
Ο Γουίγκινς επιλέχθηκε στο Νο.55 στο draft του 2021 αλλά εξελίχθηκε σε έναν πολύ σημαντικό παικτό σε αυτό που δημιούργησε ο Ντάιγκνο στην Οκλαχόμα και το 2025 κατέκτησε τον τίτλο.
Οι Θάντερ με τις ευλογίες του αντιπροέδρου και GM τους, Σαμ Πρέστι συνεχιζουν να μαζεύουν picks σε κάθε ευκαιρία, κοιτώντας και το μέλλον τους. Άλλωστε στο φετινό draft έχουν δύο επιλογές στην πρώτη 17άδα, το Νο.12 και το Νο.17.
The Oklahoma City Thunder are finalizing a trade to send guard Aaron Wiggins to the Atlanta Hawks for two second-round picks (Atlanta's in 2030 and the least favorable of Hawks/Lakers in 2032), sources tell ESPN. pic.twitter.com/ypffJ3jMOk— Shams Charania (@ShamsCharania) June 22, 2026
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