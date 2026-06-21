Στη λίστα των Λέικερς φαίνεται πως είναι ο Λου Ντορτ των Θάντερ.

Ο Λου Ντορτ βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια, έχοντας πάρει το πρωτάθλημα του 2025 με τους Θάντερ, ενώ φέτος έφτασε στα τελικά της Δύσης. Πάντως ίσως να αλλάξει πολιτείες τη νέα σεζόν.

Οι Λέικερς φέρεται να έχουν επικοινωνήσει με την Οκλαχόμα σχετικά με ένα πιθανό trade για τον Λου Ντορτ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο insider, Τζέικ Φίσερ. Ο Καναδός αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέλος της Οκλαχόμα και ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών της.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 69 ματς (όλα ως βασικός) στη regular season και μέτρησε 8.3 πόντους και 3.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, αλλά και 0.9 κλεψίματα. Πάντως το 8.3 πόντοι είναι ο δεύτερος χειρότερος μέσος όρο στην καριέρα του έπειτα από τη rookie season.

