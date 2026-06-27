Αντετοκούνμπο: «Το 2020 ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ και ο Θανάσης μου είπε τι λες ρε μα@@α»

Ο Γιάννης Αντετοκούνπο σε ομιλία του, αποκάλυψε πότε έφτασε στο όριο να τα παρατήσει από το μπάσκετ, λόγω ζητήματα ψυχικής υγείας.

Στο φεστιβάλ «SFN Nostos 2026» που έγινε στο Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ομιλία και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μέχρι τώρα καριέρα του.

Ο «Greek Freak» αποκάλυψε πότε έφτασε κοντά στο να τα παρατήσει από το μπάσκετ, λόγω προβλημάτων με την ψυχική του υγεία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνπμο:

«Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη ήταν γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από το μπάσκετ. Το έχω πει και στο παρελθόν. Λατρεύω το μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, ενώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός.

Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί, η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου, επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας. Ταυτόχρονα, έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω.

Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά γι' αυτό που κάνω. Εκείνη η στιγμή με διαμόρφωσε. Είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και καλύτερος άνθρωπος.

Όλα είναι πιο καθαρά για εμένα. Στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν άποψη για πράγματα που κάνω, αλλά αυτές οι απόψεις δεν με τάισαν όταν ήμουν παιδί. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου το έκαναν. Τώρα θα συνεχίσω να έχω αυτή τη νοοτροπία.

Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου. Ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και είπα στον εαυτό μου ‘τελείωσα’ και ο Θανάσης είπε ‘τελείωσες; Τι λες ρε μ@@@α;’. Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα και είπε ‘τελείωσες; εντάξει, πάμε. Αν τελείωσες, με τον τρόπο που ήρθαμε, θα φύγουμε, με το κεφάλι ψηλά».