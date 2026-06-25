Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στους Μαϊάμι και ήδη ξεκίνησε τις προπονήσεις με τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Απ' ότι φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει ήδη να μετράει ανάποδα για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει στο Μαϊάμι και δη στους Χιτ!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ύστερα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς έχει «πακετάρει» για την Φλόριντα, εκεί όπου θα γίνει συμπαίκτης με τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Αμφότεροι ανυπομονούν να βρεθούν μαζί στο παρκέ, κάτι που φάνηκε από την κοινή του προπόνηση δύο μήνες πριν από την έναρξη της preseason στο NBA.

Συγκεκριμένα προπονήθηκαν μαζί περιμένοντας καρτερικά την επόμενη αγωνιστική χρονιά.