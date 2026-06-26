Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς με τον Γιάννη Μπέζο και προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη.

Ο διεθνής φόργουορντ πήρε μέρος στην τηλεοπτική σειρά «Σούπερ Ήρωες» μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, κάτι που δεν άφησε... ασχολίαστο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Παρακολουθώντας το trailer του επεισοδίου όπου ο Θανάσης έχει τετ α τετ με τον διάσημο ηθοποιό, ο «Greek Freak»... έσκασε από τα γέλια.

Δείτε το trailerαλλά και την αντίδραση του Γιάννη.

Το trailer με τον Θανάση...