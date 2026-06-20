Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επιστρέφουν στο προσκήνιο για την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διδύμου με τον Άντονι Έντουαρντς.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επιστρέφουν δυναμικά στη διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιχειρώντας να δημιουργήσουν δίδυμο μαζί με τον Άντονι Έντουαρντς. Πλέον, το ζήτημα δεν είναι αν ο «Greek Freak» θα αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά κυρίως το πότε θα συμβεί αυτό και ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του με πολλούς... μνηστήρες να κοιτούν την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τον NBA insider Τζέικ Φίσερ, η Μινεσότα έχει έρθει ξανά σε επαφή με το Μιλγουόκι για να διερευνήσει τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τον Έντουαρντς.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η ιδέα της συνύπαρξης των δύο παικτών δεν είναι καινούργια, καθώς είχε συζητηθεί ήδη από τον χειμώνα, όταν η Μινεσότα θεωρούνταν μία από τις πιο ισχυρές υποψήφιες για την απόκτησή του. Ωστόσο, αυτή τη φορά το πακέτο ανταλλαγής που ζητά το Μιλγουόκι φέρεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης φέτος κατέγραψε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ σε 36 παιχνίδια που αγωνίστηκε λόγω τραυματισμών, ενώ αποτελεί τον νούμερα ένα μεταγραφικό στόχο για τη φετινή off season στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.