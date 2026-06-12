Oι Τίμπεργουλβς έχουν στο στόχαστρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τους Μπακς να ζητούν συγκεκριμένα ανταλλάγματα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βρίσκεται στο ρόστερ των Μπακς, με αμερικανικά δημοσιεύματα να τον βλέπουν εκτός Μιλγουόκι τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των ελαφιών, Eric Nehm και τον δημοσιογράφο Sam Amick, οι Τίμπεργουλβς αποτελούν πιθανό προορισμό για τον Έλληνα σταρ, προσθέτοντας πως το Μιλγουόκι φέρεται να ζητά ως αντάλλαγμα τους Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, Ναζ Ριντ, Τέρενς Σάνον και δύο επιλογές πρώτου γύρου της Μινεσότα.

Μαλίστα αναφέρεται πως παρόλο πως ο Γιάννης προτιμά ανταλλαγή που να περιλαμβάνει ομάδα στην Ανατολική Περιφέρεια, πηγές της λίγκας λένε ότι οι Μπακς ενδιαφέρονται για αυτό που έχει να προσφέρει η Μινεσότα.

Φέτος ο Greek Freak έχει αγωνιστεί σε 36 ματς στη regular season με το Μιλγουόκι, μετρώντας 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Αρχές του Ιούνη, δημοσιεύματα ανέφεραν πως Χιτ και Μπλέιζερς έχουν μπει στο... παιχνίδι της απόκτησης του Γιάννη. Ο Έλληνας σταρ είναι περιζήτητος και όπου και αν πάει στο μέλλον θα αλλάξει τον... χάρτη του ΝΒΑ!