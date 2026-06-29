Οι Χιτ μετά την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ψάχνουν να βρουν τους κατάλληλους που θα τους πλαισιώσουν, με τους Μάικ Κόνλεϊ και Τιμ Χάρνταγέϊ Τζούνιορ να είναι υποψήφιοι.

Αδιαμφισβήτητα οι Χιτ με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο βάζουν ισχυρή υποψηφιότητα να πρωταγωνιστήσουν την επόμενη χρονιά, ωστόσο χρειάζονται και τις κατάλληλες μεταγραφές που θα πλαισιώσουν τον «Greek Freak».

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του ESPN, Μαρκ Στάιν, η ομάδα του Μαϊάμι έχει ξεχωρίσει δύο παίκτες για αρχή. Ο λόγος για τους Μάικ Κόνλεϊ και Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ.

Πρόκειται για δύο έμπειρος παίκτες, που θα μπορέσουν δώσουν ποιοτικές λύσεις στους Χιτ, με τον Χάρνταγουεϊ να προέρχεται από σεζόν που είχε μ.ο 13.5 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, ενώ τον Κόνλεϊ πέρσι με τους Τίμπεργουλβς μέτρησε μ.ο 4.5 πόντους 1.7 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.