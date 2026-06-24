O GM του Μιλγουόκι επέλεξε να μην μιλήσει για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Μετά από πολλά χρόνια, ο Greek Freak άλλαξε πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις και ορισμένα πικ.

Ο GM των Μιλγουόκι Μπακς, Τζον Χορστ, έδειξε πρόθυμος να μιλήσει για το μέλλον της ομάδας, μετά την απόκτηση των Μπρέιντεν Μπέρις και Νέιτ Έιμεντ στον πρώτο γύρο του draft, αλλά δεν σχολίασε την μετακόμιση του Greek Freak.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ο Χορστ εξήγησε ότι οι Μπακς «χτίζουν» με τα νεαρά ταλέντα τους, ενώ αρνήθηκε να μιλήσει για την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Χτίζουμε. Αυτοί οι τύποι είναι σημαντικοί για αυτό. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να χτίζουμε και να προσθέτουμε κομμάτια και να δημιουργούμε μια ταυτότητα, ένα στυλ παιχνιδιού, ένα ρόστερ γεμάτο χαρακτήρα, ευελιξία και μέγεθος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είναι μια καλή αρχή»