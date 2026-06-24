NBA Draft 2026: Το εντυπωσιακό σακάκι του Καρίμ Λόπες
Ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισε στη βραδιά των NBA Draft 2026, ήταν ο Καρίμ Λόπες. Ο 19χρονος έγινε ο πρώτος Μεξικανός που επιλέγεται από ομάδα στον πρώτο γύρο και έγραψε... ιστορία.
Μάλιστα εντυπωσιακό ήταν και το σακάκι που φορούσε, έχοντας σχεδιάσει σημαίες της χώρας του στο εσωτερικό του. Στις δηλώσεις του γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο σακάκι, τόνισε με δάκρυα στα μάτια: «Ήθελα απλά να το δείξω. Να εκπροσωπήσω τη χώρα μου, την πίστη μου, τους ανθρώπους εκεί».
Ο Καρίμ Λόπες επιλέχτηκε στο νούμερο 21 από τους Ντιτρότι Πίστονς, ωστόσο έγινε ανταλλαγή στους Μέμφις Γκρίζλις.
An emotional Karim López on representing his Mexican heritage 🥹— NBA (@NBA) June 24, 2026
He's the first Mexican-born player to be taken in the First Round in NBA history! pic.twitter.com/HE74u1AV2b
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