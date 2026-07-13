Η σύντροφος του Αλεξάντερ Σόρλοθ, Λένα Σέλνες, αποκάλυψε τα αδιανόητα μηνύματα μίσους που δέχτηκε ο Νορβηγός, μετά τον αποκλεισμό της χώρας από την Αγγλία στο Μουντιάλ.

Ο αποκλεισμός της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αγγλία είχε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες για κάποιους αθλητές, από την ίδια την ήττα. Αναλυτικότερα, η Λένα Σέλνες, σύντροφος του Αλεξάντερ Σόρλοθ και μητέρα των δύο παιδιών του, έβγαλε στη δημοσιοήτητα τα μηνήματα μίσους που δέχθηκε στα κοινωνικά δίκτυα τόσο εκείνη όσο και ο διεθνής επιθετικός, μετά την ήττα των «Βίκινγκς» και ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά των χρηστών αυτών.

Η Σέλνες, αποφάσισε να «σπάσει» τη σιωπή της κοινοποιώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα οθόνης από ορισμένα από τα προσβλητικά αυτά μηνύματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν και τη σοβαρότητα της επίθεσης. Μεταξύ αυτών, ένα προέτρεπε ευθέως τον ποδοσφαιριστή να αυτοκτονήσει λέγοντας του: «Βλάκα πήγαινε να αυτοκτονήσεις», ένω ένα άλλο τον συμβούλευε να εγκαταλείψει τη χώρα και να «πηδήξει από έναν γκρεμό».

Η σύντροφος του επιθετικού αναγνώρισε ότι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο φέρνει πολλή χαρά, αλλά δυστυχώς και πολύ μίσος, και έκλεισε το μήνυμά της ζητώντας από όσους γράφουν τέτοιου είδους σχόλια να το σκεφτούν πριν το κάνουν, όποιες και αν είναι οι συνθήκες.

Όλη αυτή η αήθης επίθεση κατά του Σόρλοθ, ξεκίνησε από μία κακή απόφαση που πήρε στον αγώνα εναντίον των «Τριών Λιονταριών», όταν αποφάσισε να τελειώσει μία φάση μόνος του, αντί να πασάρει την μπάλα στον Χάαλαντ, ο οποίος ήταν ουσιαστικά μόνος του εναντίον του Πίκφορντ. Η ειρωνεία της τύχης όμως κορυφώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ σκόραρε το νικητήριο γκολ που έστειλε τη χώρα του στους «4» του Μουντιάλ.