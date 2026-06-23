Τρελάθηκε ο Χάκιεζ όταν του έδειξαν πως έγινε ανταλλαγή: «Σκ@τ@»

Ο Χάκιεζ των Χιτ που έγινε ανταλλαγή και μετακόμισε στους Μπακς δεν το πήρε και πολύ ψύχραιμα.

Το μπαμ έγινε και ο Έλληνας σταρ αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου.

Αυτή η εξέλιξη φαίνεται πως τρέλανε τον Χάκιεζ που μετακόμισε στο Μιλγουόκι. Ο Μεξικανός έπαιζε μπάσκετ με φίλους του και μόλις του έδειξαν ότι έγινε ανταλλαγή, εκείνος τρελάθηκε.

«Σκ@τ@» φώναξε και έδειξε να μην το περιμένει. Άλλωστε πολλές φορές η λίγκα είναι σκληρή σε τέτοια θέματα, αφού δεν εξαρτάται από τους παίκτες που θα μετακομίσουν, εκτός και αν είσαι σταρ σε ορισμένες περιπτώσεις. Αρκετοί το μαθαίνουν κατά τη διάρκεια αγώνων.