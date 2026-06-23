Μπηχτή Μπέβερλι για ανταλλαγή Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα είναι ΟΚ να πάρουν και τον Θανάση;»
Μετά από πολλά χρόνια, ο Greek Freak αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις και ορισμένα πικ όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.
Ο Πάτρικ Μπέβερλι που έχει μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ και πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, πήρε θέση για την ανταλλαγή του Έλληνα σταρ και έβαλε στην κουβέντα και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.
«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της σεζόν, έφερε πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το πήρε.
Η ερώτηση είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ για να πάρουν τον Θανάση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Δύσκολο», ανέφερε ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη στα ελάφια.
@runitbackfdtv Any team trading for #Giannis needs 2 open roster spots for the other Antetokounmpo bros 😅 Former teammate Patrick Beverley thinks that’s what’s stopped deals for the #Bucks’ generational talent in the past 🗣️ #nba ♬ original sound - Run It Back
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