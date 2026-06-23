Μπηχτή Μπέβερλι για ανταλλαγή Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θα είναι ΟΚ να πάρουν και τον Θανάση;»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι πήρε θέση για την ανταλλαγή που έστειλε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Μετά από πολλά χρόνια, ο Greek Freak αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις και ορισμένα πικ όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι που έχει μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ και πέρυσι αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, πήρε θέση για την ανταλλαγή του Έλληνα σταρ και έβαλε στην κουβέντα και τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

«Ο Γιάννης έχει προσφέρει πολλά. Ήταν MVP, MVP των τελικών, αμυντικός της σεζόν, έφερε πρωτάθλημα σε μια ομάδα που δεν είχε πάρει τίτλο εδώ και… αιώνες. Κάθε βραβείο που υπάρχει το πήρε.

Η ερώτηση είναι αν οι άλλες ομάδες θα είναι ΟΚ για να πάρουν τον Θανάση. Αυτό ήταν το ερώτημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα που είχαν και οι Μπακς και δεν μπορούσαν να τον ανταλλάξουν μέσα στη σεζόν. Και είχαν και τον τρίτο αδερφό στην ομάδα. Δύσκολο», ανέφερε ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη στα ελάφια.