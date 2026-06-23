Ο Μπαμ Αντεμπάγιο που πλέον θα είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχε αποθεώσει τον Έλληνα σταρ πριν λίγα χρόνια, βάζοντας στην κουβέντα Τζόρνταν-ΛεΜπρόν-Κόμπι

Tο μπαμ έγινε και ο Έλληνας σταρ αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο Σαράνια.

Στο Μαϊάμι φυσικά έμεινε ο σταρ Μπαμ Αντεμπάγιο, κάτι που αναμενόταν, αφού με Πατ Ράιλι κουμανταδόρο είναι αμετακίνητος.

Πριν από τρία χρόνια, τον Φλεβάρη του 2023, ο Αντεμπάγιο έδωσε συνέντευξη στο Bleacher Report και έβαλε τον Γιάννη στην... εξίσωση με Τζόρνταν, ΛεΜπρόν και Κόμπι. Άλλωστε ανάμεσα στους Αντετοκούνμπο και Μπαμ υπάρχει μια σχέση αλληλοσεβασμού.

«Είναι 7-footer. Πατάει στη γραμμή των βολών και καρφώνει, ντριμπλάρει τρεις φορές και καρφώνει. Αυτά γίνονται στα video games. Μοιάζουν τρελά. Αυτά έκαναν τον Τζόρνταν να ξεχωρίζει, αλλά και τον Κόμπι και τον ΛεΜπρόν. Είχαν αυτό το δώρο. Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να περάσει από τέσσερις αντιπάλους και να καρφώσει. Είναι ξεχωριστές οι ικανότητες του», ανέφερε.