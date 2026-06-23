Έτομοι να πυροδοτήσουν μία ακόμα «βόμβα» μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι οι Μαϊμάμι Χιτ καθώς επιθυμούν να κάνουν κίνηση και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Δίδυμο Γιάννη Αντετοκούνμπο-ΛεΜπρον Τζέιμς ονειρεύονται οι Μαϊάμι Χιτ! Μετά την ανταλλαγή του Greek Freak (οι Μιλγουόκι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Μαϊάμι Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου, 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου), όπως αναφέρει η «Maiami Herald», οι Χιτ δεν αποκλείεται να κάνουν κίνηση και για τον «Βασιλιά».

Ο ΛεΜπρον είναι free agent, ωστόσο η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη. «Οι Χιτ θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τον επικείμενο free agent ΛεΜπρόν Τζέιμς. Η επιστροφή του θα είναι δύσκολη, αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Μια επικείμενη επιστροφή του ΛεΜπρόν στο Μαϊάμι μετά το trade του Αντετοκούνμπο είναι πολύ πιθανόν να αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA. Ο «βασιλιάς» αγωνίστηκε από το 2010 έως το 2014 στους Χιτ με τους οποίους κατέκτησε δύο δαχτυλίδια.