Δείτε τι ισχύει με το συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Το μπαμ έγινε και ο Έλληνας σταρ αλλάζει πολιτείες για να πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του. Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως ανέφερε ο Σαράνια.

Ο Αντετοκούνμπο θα αμοίβεται με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και στους Χιτ. Μάλιστα σύμφωνα με το ΕSPN επιθυμεί να υπογράψει και ανανέωση στο συμβόλαιο του. Την επόμενη σεζόν θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58,456,566 δολάρια όπως ήταν η συμφωνία από τους Μπακς. Για τη σεζόν 2027-28 υπάρχει player option $62,786,682. Δηλαδή είναι στο χέρι του Γιάννη να την ενεργοποιήσει.

Ο θρύλος των Μπακς έχει δύο δρόμους. Αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο με τους Χιτ, θα έχει τη δυνατότητα για τετραετή συμφωνία αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν πάλι ενεργοποιήσει την player option θα μπορεί να πάρει την τριετή επέκταση 214 εκατομμυρίων δολαρίων.