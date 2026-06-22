Σημαντική εξέλιξη για τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με τον Τρέι Γιανγκ για νέο πολυετές συμβόλαιο.

Τέλος στα σενάρια γύρω από το μέλλον του βάζει ο Τρέι Γιανγκ, ο οποίος επέλεξε να παραμείνει στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, συμφωνώντας σε νέο συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας.

Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο τέσσερις φορές All-Star γκαρντ σκοπεύει να υπογράψει συμφωνία τεσσάρων ετών αξίας περίπου 212 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα περιλαμβάνει και player option για την τελευταία σεζόν. Για να προχωρήσει στη νέα συμφωνία, ο Γιανγκ απέρριψε την υπάρχουσα player option ύψους 49 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Γουίζαρντς και την πλευρά του παίκτη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, καταλήγοντας σε ένα συμβόλαιο που δεν φτάνει το ανώτατο ποσό που μπορούσε να του προσφέρει η Ουάσινγκτον, ωστόσο αντιστοιχεί στα μέγιστα οικονομικά δεδομένα που θα είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει από οποιαδήποτε άλλη ομάδα της λίγκας. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει και τη διάθεση του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στην αμερικανική πρωτεύουσα. Άλλωστε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο ο Γιανγκ είχε εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί στους Γουίζαρντς, σε περίπτωση που προχωρούσε σε ανταλλαγή.