Η μεγαλύτερη «βόμβα» στο ΝΒΑ ετοιμάζεται να... σκάσει αναφορικά με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Μπορεί όλος ο ευρωπαϊκός μπασκετικός κόσμος να γυρίζει γύρω από τον αστερισμό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όμως η αντίπερα όχθη του Ατλαντικού φροντίζει να κρατάει άπαντες σε εγρήγορση με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται προ των πυλών.

Ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα και να αποχωριστεί τους Μπακς με τους οποίους πορεύτηκε και τα 13 χρόνια της καριέρας του στο NBA βοηθώντας τα «Ελάφια» να κατακτήσουν πρωτάθλημα μετά από μισό αιώνα.

Ο κορυφαίος insider του ESPN, Σαμς Σαράνια, ανέφερε πως οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του συγκλίνουν στο ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το Draft της Τρίτης (23/06), με τους Μπακς να διαπραγματεύονται πλέον με δύο μόνο ομάδες: τους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ.

Shams on potential Giannis trade:



"Sources tell me a trade and a resolution is coming for the Milwaukee Bucks with Giannis Antetokounmpo before the NBA Draft."



Heat, Celtics are finalists and trade will be a 2-team deal, per @ShamsCharania.pic.twitter.com/U7Ori9A4NF — Underdog NBA (@UnderdogNBA) June 22, 2026

Μάλιστα, ο Σαράνια ξεκαθάρισε ότι η πιθανή ανταλλαγή δεν θα περιλαμβάνει τρίτες ή τέταρτες ομάδες, όπως συνηθίζεται σε τόσο μεγάλες υποθέσεις. Αντίθετα, πρόκειται για μια απευθείας συμφωνία ανάμεσα στο Μιλγουόκι και έναν από τους δύο ενδιαφερόμενους οργανισμούς.

Το Μαϊάμι αναζητά εδώ και χρόνια έναν παίκτη-σταρ που θα επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή της Ανατολής και θεωρεί τον Αντετοκούνμπο τον ιδανικό ηγέτη για τη νέα εποχή. Από την άλλη πλευρά, η Βοστώνη εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να χτίσει γύρω από τον δύο φορές MVP, ακόμη και αν αυτό σημαίνει την παραχώρηση ενός εκ των βασικών της πυλώνων, με το όνομα του Τζέιλεν Μπράουν να βρίσκεται στο επίκεντρο των σεναρίων.