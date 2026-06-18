Ο Τρέι Γιανγκ φαίνεται πως θα απορρίψει την οψιόν επέκτασης στους Γουίζαρντς.

Μετά από πολλά χρόνια στους Χοκς, η περσινή σεζόν για τον Τρέι Γιανγκ έκλεισε στους Γουίζαρντς, με τον ίδιο να αλλάζει περιβάλλον. Ο γκαρντ της Ουάσινγκτον σχεδιάζει να απορρίψει την οψιόν απόκτησης παίκτη αξίας 48,97 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2026–27, σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του ESPN.

Ο παίκτης θα κυκλοφορεί ως free agent από τη Δευτέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως πως δεν θα συνεχίσει στην καριέρα του στους πρωτευουσιάνους. Η Ουάσινγκτον παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος.

Πάντως σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο για εκείνον από αρκετές ομάδες της λίγκας που ψάχνουν ποιοτικό point guard και ο Γιανγκ είναι δελεαστικό πακέτο.

Ο πρώην σταρ της Ατλάντα μέτρησε τη σεζόν που πέρασε 25.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 9.8 ασίστ κατά μέσο όρο.