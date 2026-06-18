Γιανγκ: Γίνεται free agent, ποιος είναι φαβορί για να τον υπογράψει
Μετά από πολλά χρόνια στους Χοκς, η περσινή σεζόν για τον Τρέι Γιανγκ έκλεισε στους Γουίζαρντς, με τον ίδιο να αλλάζει περιβάλλον. Ο γκαρντ της Ουάσινγκτον σχεδιάζει να απορρίψει την οψιόν απόκτησης παίκτη αξίας 48,97 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2026–27, σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς του ESPN.
Ο παίκτης θα κυκλοφορεί ως free agent από τη Δευτέρα, χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως πως δεν θα συνεχίσει στην καριέρα του στους πρωτευουσιάνους. Η Ουάσινγκτον παραμένει ο επικρατέστερος υποψήφιος.
Πάντως σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο για εκείνον από αρκετές ομάδες της λίγκας που ψάχνουν ποιοτικό point guard και ο Γιανγκ είναι δελεαστικό πακέτο.
Ο πρώην σταρ της Ατλάντα μέτρησε τη σεζόν που πέρασε 25.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 9.8 ασίστ κατά μέσο όρο.
Trae Young plans to decline his $48.97 million player option for the 2026–27 season, sources tell @MarcJSpears.— ESPN (@espn) June 18, 2026
He will become a free agent on Monday. Washington remains the front runner. pic.twitter.com/FjP0cK34tN
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