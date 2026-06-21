Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Λίγα 24ωρα πριν από το NBA Draft, οι πληροφορίες από τις ΗΠΑ συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η μεγαλύτερη ανταλλαγή των τελευταίων ετών βρίσκεται προ των πυλών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το Μιλγουόκι.

Μπορεί στην Ευρώπη όλο το ενδιαφέρον των τελευταίων ημερών να στράφηκε δίκαια στην ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πλέον πολυσυζητημένο πρόσωπο, καθώς είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει παρελθόν από τους Μπακς.

Ο άνθρωπος που φόρεσε τη φανέλα των Μπακς από το 2013, που εξελίχθηκε από άγνωστος νεαρός από τα Σεπόλια σε δύο φορές MVP, πρωταθλητή του ΝΒΑ και κορυφαίο παίκτη του κόσμου, φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στην έξοδο από το Μιλγουόκι μετά από 13 χρόνια απόλυτης ταύτισης με τον οργανισμό. Καθώς το NBA Draft της 24ης Ιουνίου πλησιάζει, οι συζητήσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία. Οι πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά από τις ΗΠΑ γίνονται ολοένα και πιο έντονες, με αρκετούς έγκυρους ρεπόρτερ να κάνουν λόγο για άμεσες εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Giannis Antetokounmpo expected to be traded in the next 48 hours, per multiple reports. June 21, 2026

Χαρακτηριστικό είναι πως αρκετές πηγές αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πλέον στην «κόκκινη ζώνη» και πως η υπόθεση οδεύει προς οριστική κατάληξη πριν από το Draft, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι οι Μπακς επιθυμούν να έχουν ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε να εκμεταλλευτούν τα pick που θα πάρουν ως ανταλλάγματα, όπως αναφέρει ο Eβάν Σάιντερι.

Αυτή τη στιγμή, το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει ακούει στο όνομα Μαϊάμι Χιτ. Ο Πατ Ράιλι φαίνεται πως κάνει τα πάντα για να φέρει τον Έλληνα σούπερ σταρ στο South Beach, ενώ έντονα ακούγεται και το όνομα των Σέλτικς. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πιθανό είναι ότι ο Γιάννης θα παραμείνει στην Ανατολή, με το Μιλγουόκι να προσπαθεί να «στύψει» κάθε ενδιαφερόμενο για να πάρει το μέγιστο δυνατό πακέτο.

Ο Μαρκ Στέιν αποκάλυψε πως οι Τίμπεργουλβς επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες, διερευνώντας ξανά το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Άντονι Έντουαρντς. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των Μπακς φαίνεται πως έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με όσα ζητούσαν τον περασμένο Φεβρουάριο, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα οποιαδήποτε προσπάθεια της Μινεσότα.

On Thursday night we revealed Detroit's interest in Tyler Herro in the event that Milwaukee and Miami eventually finalize a Giannis Antetokounmpo trade.



On Friday we added that Minnesota "indeed circled back to the Bucks this week to see what it would take to make another run at… https://t.co/C2kRiUdDcP June 21, 2026

Παράλληλα, στο παιχνίδι έχουν μπει δυναμικά και οι Πίστονς. Ο Γκέρι Γούλφελ ανέφερε ότι το Ντιτρόιτ αναμένεται να εμπλακεί σε πιθανό trade με πολλούς εμπλεκόμενους, με τους Μπακς να έχουν ως βασικό στόχο τον 20χρονο Ρόναλντ Χόλαντ, το Νο. 5 του Draft του 2024, τον οποίο θεωρούν σημαντικό κομμάτι για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

If the Pistons are a part of a multi-team trade involving Antetokounmpo, as expected, I’m told the Bucks would like Ronald Holland II to be in the deal.

Holland, a 6-8 forward, was the fifth overall pick in the 2024 draft.

He’s just 20 and, while he primarily came off the bench… June 21, 2026

Την ίδια στιγμή κυκλοφορούν ολοένα και περισσότερα σενάρια που συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγές τεσσάρων ομάδων. Ο Εβάν Σάιντερι παρουσίασε ένα πιθανό framework συμφωνίας που θα έστελνε τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ, με τη συμμετοχή Πίστονς και Λέικερς ως... διευκολυντικών ομάδων, ενώ το Μιλγουόκι θα συγκέντρωνε ένα τεράστιο πακέτο νεαρών παικτών, draft picks και μελλοντικών trade picks.

Σε αυτό το σενάριο, το πακέτο διαμορφώνεται ως εξής:

Χιτ: Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Μπακς: Ρον Χόλαντ, Τζάρεντ Βάντερμπιλτ, Χάιμε Χάκεζ, Κάσπαρας Γιακουτσιόνις, το draft pick 1ου γύρου των Λέικερς για το 2031, 3 picks 1ου γύρου των Χιτ και το pick 1ου γύρου των Πίστονς για το 2026.

Πίστονς: Τάιλερ Χίροου.

Λέικερς: Αϊζάια Στιούαρτ, Κελ'Ελ Γουέαρ.

A potential four-team Giannis Antetokounmpo trade framework:



Heat: Giannis, Bobby Portis, Dalton Knecht



Pistons: Tyler Herro + Jake LaRavia



Lakers: Myles Turner + Andre Jackson Jr.



Bucks: Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Isaiah Stewart, Nikola Jovic, Marcus Sasser, Caris… pic.twitter.com/EPXP6tuDgT — Evan Sidery (@esidery) June 20, 2026

Εκτός από τους Χιτ, το όνομα των Σέλτικς εξακολουθεί να ακούγεται σε διάφορα σενάρια, αν και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν προχωρήσει σε τόσο προχωρημένες συζητήσεις όσο με το Μαϊάμι.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον «Greek Freak» με το ΝΒΑ να βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική στιγμή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πρόσωπο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με έναν οργανισμό, ο παίκτης που επέστρεψε το πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι έπειτα από μισό αιώνα και εκείνος που έδωσε στους Μπακς το δικαίωμα να ονειρεύονται ξανά.