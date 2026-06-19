Ο Μαρκ Τέιτουμ σε δηλώσεις του μίλησε για το NBA Europe, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει.

Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ, μίλησε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του NBA Europe.

Αναφέρθηκε επίσης σχετικά με τις ομάδες και τις πόλεις που θα υπάρχουν, ενώ τοποθετήθηκε και για το τεράστιο ενδιαφέρον που θα υπάρχει για τη μετάδοση των αγώνων.

Επιπλέον γνωστές έγιναν και οι πόλεις που θα έχουν ομάδες στο νέο εγχείρημα. Αναλυτικά: Ρώμη, Μιλάνο, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Παρίσι, Λυών, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βερολίνο, Μόναχο, Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, είναι οι προσφορές για τις ομάδες πρέπει να κατατεθούν έως το τέλος Ιουνίου, τόνισε ο Τέιτουμ. Επίσης θα συμμετέχουν και τέσσερις εναλλασσόμενοι σύλλογοι από ομάδες της FIBA με ετήσια επιλογή βάσει απόδοσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μαρκ Τέιτουμ:

«Βρισκόμαστε σε ένα πολύ, πολύ γρήγορο χρονοδιάγραμμα εδώ. Θα εντοπίσουμε τους κατάλληλους συνεργάτες στις σωστές πόλεις και θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να τους βρούμε. Μιλάμε όχι μόνο με υπάρχουσες μπασκετικές ομάδες στο οικοσύστημα, αλλά και με ποδοσφαιρικούς συλλόγους που δεν έχουν ακόμη ομάδες μπάσκετ αλλά ενδιαφέρονται, καθώς και με ιδιώτες και άλλους φορείς που δεν διαθέτουν ομάδα μπάσκετ αλλά θέλουν να επενδύσουν σε μία.

«Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τη μετάδοση αυτών των αγώνων όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα δημιουργήσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και, επομένως, οι συνεργάτες μέσων ενδιαφέρονται πολύ να μεταδώσουν αυτό το περιεχόμενο».