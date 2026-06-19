Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Έχουμε επικεντρωθεί σε 12 πόλεις, μία από αυτές είναι η Αθήνα»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζολγλου, παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη «Marca» και αναφέρθηκε στο εγχείρημα του NBA Europe.

Σε συνέντευξή του στη «Marca», ο Διευθύνων Σύμβουλος του NBA σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, Γιώργος Αϊβάζολγλου μίλησε σχετικά με το NBA Europe.

Ανέφερε τις συζητήσεις που υπάρχουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τις πόλεις που θα υπάρξουν, ενώ μίλησε και για τη συνεργασία με τη EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Αϊβάζογλου:

Για το αν για να προχωρήσει το NBA Europe θα ήθελε ένα... όνομα: «Δεν σου αρέσει το NBA Europe; Όλοι το αποκαλούν NBA Europe! Όχι, αστειεύομαι. Μία από τις κύριες ροές εργασίας και ένας από τους τομείς στους οποίους αφιερώνουμε πολύ χρόνο, είναι ακριβώς αυτό που είπες: Πώς ονομάζεται αυτό το εμπορικό σήμα; Ποια είναι η θέση του; Πώς μπορεί ταυτόχρονα να σημαίνει και να σηματοδοτεί την αλλαγή, κάτι εντελώς νέο, ένα ανανεωμένο οικοσύστημα, θα έλεγα, αλλά και να σέβεται και να φέρει μαζί του την ευρωπαϊκή ιστορία και παράδοση;

Έτσι, αφενός, θέλουμε να έχει ένα νέο στοιχείο, και προφανώς την ένταξη, ή την πιθανή ένταξη, του εμπορικού σήματος NBA, το οποίο έχει πολλή δύναμη. Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αισθάνεται αυθεντικά ευρωπαϊκό και σέβεται την παράδοση. Είναι λοιπόν ένας από τους τομείς στους οποίους αφιερώνουμε σημαντικό χρόνο, και είναι ένα από τα πράγματα που, ξέρετε, θα ανακοινώσουμε στο εγγύς μέλλον.

Για τις ομάδες που θα συμμετέχουν: «Έχουμε επικεντρωθεί σε 12 πόλεις. Δέκα από αυτές βρίσκονται στη Δυτική Ευρώπη: δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο (Λονδίνο και Μάντσεστερ), δύο στην Ισπανία (Μαδρίτη και Βαρκελώνη), δύο στην Ιταλία (Ρώμη και Μιλάνο), δύο στη Γερμανία (Βερολίνο και Μόναχο), δύο στη Γαλλία (Λυών και Παρίσι) και προφανώς δύο πόλεις στην Ανατολική Ευρώπη (Αθήνα και Κωνσταντινούπολη). Έτσι, ένα καλό μείγμα παραδοσιακών κόμβων μπάσκετ με μερικές συναρπαστικές νέες πόλεις και μερικές από τις μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Για το πότε θα ανακοινωθούν οι ομάδες: «Όπως ίσως θυμάστε, η διαδικασία μας έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, κατά την οποία λάβαμε σημαντικό ενδιαφέρον και από τις 12 πόλεις. Αυτές οι πόλεις είχαν μια μεγάλη ποικιλία προσφορών και, μάλιστα, υπήρχαν άνθρωποι που εμφανίστηκαν και εξέφρασαν την άποψή τους, ακόμη και για πόλεις εκτός αυτών των 12. Έτσι, εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις 12, αλλά θα έλεγα ότι μια από τις καινοτόμες πτυχές, και ένα από τα πράγματα που αγαπώ περισσότερο στο έργο μας, είναι ότι κάθε πόλη συμμετέχει.

Θα έλεγα ότι, σε αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπου εξ ορισμού αποκλείεται ένας μεγάλος αριθμός οπαδών και ομάδων, αυτό είναι ένα σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό οικοσύστημα. Έτσι, ομάδες από την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορούν να αγωνιστούν και να κερδίσουν το δικαίωμα συμμετοχής. Από τη Σερβία, από το Ισραήλ, από άλλα μέρη της Ευρώπης. Έτσι, το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα των θέσεων στα δύο τουρνουά είναι ανοιχτά σημαίνει ότι σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή πόλη συμμετέχει για να αγωνιστεί η ομάδα της.

Όπως είπα, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και υπάρχουν πολλά που υπόκεινται σε εμπιστευτικότητα, αλλά η προσδοκία μας πριν από αυτό το ταξίδι ήταν ότι θα λαμβάναμε ενδιαφέρον από τρεις τύπους ομάδων ή επενδυτών. Θα υπήρχαν υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ που θα εξέφραζαν ενδιαφέρον, μερικές από αυτές ως μέρος ενός μεγαλύτερου πολυαθλητικού οργανισμού, και μερικές ως ομάδες μόνο για μπάσκετ. Θα υπήρχαν μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες που δεν έχουν προγράμματα μπάσκετ, και στη συνέχεια, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα υπήρχαν νέες ιδέες και νέες έννοιες. Και όπως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, έχουμε λάβει ενδιαφέρον και από τις τρεις αυτές συνιστώσες. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σας σχετικά με τις ομάδες, θα έλεγα ότι περισσότερες από 20 υπάρχουσες ομάδες -μερικές μόνο για μπάσκετ, μερικές εξαιρετικές μπάσκετ, μερικές μόνο για ποδόσφαιρο- έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο τουρνουά. Επομένως, αισθανόμαστε πολύ αισιόδοξοι και πολύ θετικοί για το γεγονός ότι οι υπάρχουσες ομάδες με μεγάλες βάσεις οπαδών θα συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Για τις συζητήσεις με τη Ρεάλ: «Κοιτάξτε, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να συγχαρώ τον Πρόεδρο Πέρεθ για την πρόσφατη επανεκλογή του. Ξέρετε, δεν μπορώ να σχολιάσω κάποια συγκεκριμένη ομάδα και τις αλληλεπιδράσεις που είχαμε. Ωστόσο, θα έλεγα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία από τις μεγαλύτερες και μία από τις καλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, όταν μιλάμε για τη βάση των οπαδών της, από όλες τις ομάδες στον κόσμο . Ποιος δεν θα ήθελε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σωστά; Όπως είπα, έχουμε αλληλεπιδράσει με ομάδες που έχουν ποδοσφαιρικά προγράμματα, έχουμε αλληλεπιδράσει με ομάδες που έχουν προγράμματα τόσο ποδοσφαίρου όσο και μπάσκετ, και είμαστε πολύ, πολύ αισιόδοξοι για το πώς συνεχίζονται αυτές οι συζητήσεις».

Για μία πιθανή συνεργασία με την Euroleague: «Θα έλεγα ότι το βλέπω όπως το βλέπω εδώ και αρκετό καιρό. Το NBA ήταν πολύ συνεπές στην επιθυμία του να συνεργαστεί με την Euroleague και με όλους τους Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς και να τους φέρει κοντά ως μέρος αυτής της νέας προσπάθειας. Θα έλεγα ότι οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ ενθαρρυντικοί, με τον καλό μου φίλο Τσους Μπουένο. Ήμασταν σε επαφή πολύ συχνά. Βρεθήκαμε μαζί πριν από λίγες μέρες στη Γενεύη και υπήρξε μια πολύ θετική και υγιής ανταλλαγή απόψεων. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα -και ο Άνταμ και ο Μαρκ το ανέφεραν επίσης- ότι η απόφαση του NBA είναι να προχωρήσει με αυτό το τουρνουά με ή χωρίς την Euroleague. Αλλά, σε αυτό το σημείο, υπάρχει πολλή εστίαση, πολλή πρόθεση και πολλή ενέργεια αφιερωμένη σε αυτές τις συζητήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα αποφέρουν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Αλλά έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. αυτή είναι η ειλικρινής απάντηση».