Γιόκιτς: Το άλογο του κέρδισε σε κούρσα και ο Σέρβος... τρελάθηκε
Ο Νίκολα Γιόκιτς λατρεύει τα άλογα και να περνά χρόνο στην πατρίαδα του στην offseason γεμίζοντας μπαταρίες για τις σεζόν που έρχονται. Οι αντιδράσεις του όταν παρακολουθεί κούρσα με τα άλογα και κερδίζει το δικό του, κλέβουν την παράσταση.
Αυτό έγινε και το φετινό καλοκαίρι. Τοι άλογό του κέρδισε σε μία κούρσα, σε αγώνες που γίνονται στην πατρίδα του και ο Σέρβος έδειξε την περηφάνια του όταν σήκωσε την κούπα, ενώ το γιόρτασε με σαμπάνιες.
Δίπλα του ήταν και τα παιδιά του σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Ο Joker απολαμβάνει τη ζωή στη Σερβία και το δείχνει με κάθε τρόπο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για να ηγηθεί κανά των προσπαθειών των Νάγκετς.
Congrats, Joker 👏 https://t.co/W3Ym945szh— NBA (@NBA) July 27, 2026
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