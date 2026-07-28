To άλογο του Νίκολα Γιόκιτς πέρασε πρώτο τη γραμμή του τερματισμού στη Σερβία και ο σταρ των Νάγκετς το χάρηκε με την ψυχή του.

Ο Νίκολα Γιόκιτς λατρεύει τα άλογα και να περνά χρόνο στην πατρίαδα του στην offseason γεμίζοντας μπαταρίες για τις σεζόν που έρχονται. Οι αντιδράσεις του όταν παρακολουθεί κούρσα με τα άλογα και κερδίζει το δικό του, κλέβουν την παράσταση.

Αυτό έγινε και το φετινό καλοκαίρι. Τοι άλογό του κέρδισε σε μία κούρσα, σε αγώνες που γίνονται στην πατρίδα του και ο Σέρβος έδειξε την περηφάνια του όταν σήκωσε την κούπα, ενώ το γιόρτασε με σαμπάνιες.

Δίπλα του ήταν και τα παιδιά του σε μια πολύ όμορφη στιγμή. Ο Joker απολαμβάνει τη ζωή στη Σερβία και το δείχνει με κάθε τρόπο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για να ηγηθεί κανά των προσπαθειών των Νάγκετς.