Οι Σέλτικς φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Μπράιαν Γουίντχορστ να αποκαλύπτει ότι ο «Greek Freak» θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Βοστώνη.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα του NBA, καθώς πληθαίνουν οι... μνηστήρες αναφορικά με τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ενώ το τελευταίο διάστημα οι περισσότεροι θεωρούσαν πως το Μαϊάμι αποτελεί τον βασικό διεκδικητή του Έλληνα σούπερ σταρ, οι Μπόστον Σέλτικς φαίνεται πως έχουν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πυροδοτήσουν μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές των τελευταίων ετών. Την αρχή έκανε ο Μπιλ Σίμονς, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι Σέλτικς κατέθεσαν πρόταση στους Μπακς μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Αν και δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς, η πληροφορία προκάλεσε αίσθηση, καθώς μέχρι πρόσφατα υπήρχε η εντύπωση ότι η Βοστώνη δεν συμμετείχε ενεργά στη μάχη για τον Αντετοκούνμπο.

Τα σενάρια που ακολούθησαν έφεραν στο προσκήνιο ακόμη και το όνομα του Τζέιλεν Μπράουν ως πιθανό κεντρικό κομμάτι ενός πακέτου ανταλλαγής, ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται ότι η Βοστώνη είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει. Άλλωστε, στο παρελθόν ο πρόεδρος των Σέλτικς, Μπραντ Στίβενς, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να εντάξει τον Μπράουν σε συζητήσεις για ανταλλαγές.

Την ίδια ώρα, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι ο Αντετοκούνμπο βλέπει θετικά το ενδεχόμενο μετακόμισης στη Βοστώνη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, ο δύο φορές MVP του NBA θα ήταν πρόθυμος να υπογράψει επέκταση συμβολαίου με τους Σέλτικς εφόσον ολοκληρωνόταν μια συμφωνία με τους Μπακς. «Οι Μπόστον Σέλτικς βρίσκονται επίσης στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρουν τον Αντετοκούνμπο. Θα ήταν πρόθυμος να υπογράψει επέκταση συμβολαίου αν γινόταν ανταλλαγή και κατέληγε εκεί», ανέφερε ο Γουίντχορστ.

Παράλληλα, ο Μαρκ Στάιν ανέφερε ότι αρκετοί παράγοντες του NBA θεωρούν πλέον τη Βοστώνη ως τον δεύτερο πιο πιθανό προορισμό του Αντετοκούνμπο, πίσω μόνο από το Μαϊάμι. Ο ίδιος μάλιστα σημείωσε ότι η υπόθεση φαίνεται να πλησιάζει σε σημείο καμπής, με τις επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών να έχουν ενταθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες.

Παρότι οι Χιτ εξακολουθούν να εμφανίζονται ως η ομάδα που προτιμά ο Έλληνας σούπερ σταρ, οι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τους Μπακς έχουν κρατήσει ανοιχτές όλες τις επιλογές. Κάπως έτσι, οι Σέλτικς όχι μόνο παραμένουν στο κόλπο, αλλά δείχνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για να φέρουν τον Αντετοκούνμπο στη Βοστώνη.