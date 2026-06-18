Νικς: Ο μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών στην ιστορία για την παρέλαση των Νικς
Οι Νικς κατάφεραν να βγάλουν τον κόσμο τους στος δρόμους, αφού επέστρεψαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973. O Tζέιλεν Μπράνσον έκανε μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς, υπογράφοντας πολλά ματς με τα μεγάλα σουτ του και παίρνοντας το βραβείο του MVP των τελικών.
Πάντως θα ενωθούν με τον κόσμο τους στην παρέλαση που είναι προγραμματισμένη για σήμερα, 18 Ιούνη στη Νέα Υόρκη για την κατάκτηση του τίτλου. Θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στην παρέλαση.
Σύμφωνα με Μέσα των ΗΠΑ, αναμένεται να βρίσκονται στην παρέλαση 10.000 στους δρόμους για την επίβλεψη της κατάστασης και την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.
Μάλιστα αυτοί οι 10.000 θα είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός αστυνομικών σε οποιαδήποτε εκδήλωση που έχει καταγραφεί στην πόλη. Άλλωστε ο κόσμος των Νικς αναμένεται να το χαρεί με την ψυχή του παρέα με τον Μπράνσον, τον Ταόυνς, τον Ανουνόμπι και την υπόλοιπη παρέα.
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