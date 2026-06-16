Μπράνσον-Μπρίτζες-Χαρτ: Τα... αηδόνια του Villanova έγραψαν ιστορία και στους Νικς

Η τριάδα Μπράνσον-Μπρίτζες-Χαρτ μετά το πρωτάθλημα στο NCAA κατάφερε να πάρει και το ΝΒΑ παρέα.

Οι Νικς έγραψαν ιστορία και ξόρκισαν την κατάρα. Επέστρεψαν στην κορυφή του ΝΒΑ, αφού έδειξαν χαρακτήρα και στο Game 5 και επικράτησαν των Σπερς. Ο Τζέιλεν Μπράνσον με άλλη μια τρομερή εμφάνιση πήρε το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο Μπράνσον είχε μαζί τους και τους Μάικαλ Μπρίτζες και Τζος Χαρτ. Οι τρεις τους είχαν κατακτήσει και πρωτάθλημα στο NCAA με το Villanova το 2016, ενώ Μπρίτζες και Μπράνσον πήραν και το 2018.

Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να επαναλάβουν τον θρίαμβο και στο πολύ πιο απαιτητικό NBA σε μια πόλη που ένα πρωτάθλημα μετρά πολύ παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη με την πίεση που υπάρχει και εξαιτίας της προσμονής τόσων ετών.

Το παρεάκι του Villanova το έκανε ξανά και στο ΝΒΑ σε μια από τις κορυφαίες ιστορίες που μπορούν να εμφανιστούν. Άλλωστε ξέρει πολύ καλά ο ένας το παιχνίδι του άλλου από τα χρόνια του κολεγίου και η χημεία που έχουν αναπτύξει έπαιξε ρόλο στον τίτλο της Νέας Υόρκης.

Έγινε η πρώτη τριάδα στην ιστορία με τίτλο σε NCAA και NBA.