Νικς: Πρώτη ομάδα που θα πάει στον Λευκό Οίκο με πρόεδρο Τραμπ
Οι Νικς ζουν τις πιο όμορφες μέρες στην ιστορία τους, αφού επέστρεψαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973. O Tζέιλεν Μπράνσον έκανε μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς, υπογράφοντας πολλά ματς με τα μεγάλα σουτ του και παίρνοντας το βραβείο του MVP των τελικών.
H oμάδα της Νέας Υόρκης αποδέχθηκε την πρόσκληση και θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο. Έτσι θα γίνουν και η πρώτη ομάδα του ΝΒΑ που κάνει δεκτή την πρόσκληση κατά τη διάρκεια προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι Γουόριορς το 2017 δεν πήγαν, όπως και την επόμενη σεζόν. Τους μιμήθηκαν οι Ράπτορς το 2019, κάτι που έγινε και από τους Λέικερς το 2020 και τους Θάντερ το 2025. Ωστόσο οι Νικς θα... σπάσουν το σερί της απουσίας από τον Λευκό Οίκο.
Oι προηγούμενες ομάδες με την στάση τους έδειξαν πολλά!
BREAKING: The New York Knicks have accepted an invitation to visit the White House and become the FIRST NBA team to accept an invitation during a Donald Trump presidency 🇺🇸— Basketball Forever (@bballforever_) June 17, 2026
🔶 2017 Warriors: No Visit
🔶 2018 Warriors: No Visit
🔶 2019 Raptors: No Visit
🔶 2020 Lakers: No Visit… pic.twitter.com/2hAxOLWb38
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