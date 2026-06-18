Κιούμπαν: «Γι' αυτό δεν κρατήσαμε τον Μπράνσον στο Ντάλας»

Ο Μαρκ Κιούμπαν στάθηκε στον λόγο που οι Μάβερικς άφησαν τον Τζέιλεν Μπράνσον να φύγει το 2022.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ζει την καλύτερη φάση της καριέρας του στους Νικς, οδηγώντας την ομάδα της Νέας Υόρκης στον τίτλο μετά το 1973 με απίθανες εμφανίσεις στους τελικούς κόντρα στο Σαν Αντόνιο.

Το Ντάλας σίγουρα θα μετανιώνει βλέποντας την εξέλιξη του ηγέτη των Νικς. Ο μειοψηφικός μέτοχος και πρώην διοικητικός ηγέτης, Μαρκ Κιούμπαν παραδέχθηκε πως η ομάδα του χειρίστηκε λανθασμένα τις διαπραγματεύσεις πριν από την αποχώρησή του από την ομάδα το 2022.

«Ήταν πραγματικά, πραγματικά απλό, σωστά; Δεν βλέπαμε πως θα γινόταν ο Μπράνσον», είπε ο Κιούμπαν στο επεισόδιο του podcast House of Haymaker. «Ο κόσμος πραγματικά δεν το έβλεπε αυτό. Δούλεψε σκληρά. Όταν ο Λούκα (Ντόντσιτς) τραυματίστηκε και κέρδισε τα ματς εναντίον της Γιούτα για εμάς».

Το Ντάλας θα μπορούσε να είχε υπογράψει με τον Μπράνσον τετραετές συμβόλαιο αξίας 55,5 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τη σεζόν 2021-22, αλλά αρνήθηκε να κάνει την προσφορά.