Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, οι Μπόστον Σέλτικς φέρεται να έχουν καταθέσει πρόταση στους Μπακς.

Αν και τις τελευταίες εβδομάδες οι Μπόστον Σέλτικς είχαν... απομακρυνθεί από το «κυνήγι» του Έλληνα σούπερ σταρ στο NBA, είναι πολύ πιθανόν να έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά.

Τουλάχιστον αυτό ανέφερε ο έγκυρος Μπιλ Σίμονς του «The Ringer» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απ' ότι άκουσα οι Σέλτικς έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε η εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, επίσης, εκείνος που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28.7 πόντους, 6.9 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ. Τι ισχύει και τι όχι; Θα φανεί τις προσεχείς εβδομάδες και αυτό διότι ο Μπραντ Στίβενς, πρόεδρος (και πάλαι ποτέ και προπονητής) των Σέλτικς είχε αναφέρει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει τον Μπράουν σε οποιαδήποτε κουβέντα για trade.