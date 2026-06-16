Το ΝΒΑ ζει την πιο ανταγωνιστική εποχή της ιστορίας του, κάτι που φαίνεται από τους τελευταίους πρωταθλητές.

Οι Νικς ζουν τις πιο όμορφες μέρες στην ιστορία τους, αφού επέστρεψαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973. O Tζέιλεν Μπράνσον έκανε μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς, υπογράφοντας πολλά ματς με τα μεγάλα σουτ του και παίρνοντας το βραβείο του MVP των τελικών.

Το τρελό με την κορυφαία λίγκα του πλανήτη τα τελευταία χρόνια είναι πως κανείς δεν μπορεί να κάνει repeat και να σηκώσει δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε 8 διαφορετικούς πρωταθλητές. Οκτώ χρόνια, οκτώ διαφορετικοί θριαμβευτές.

Το 2019 ήταν οι Ράπτορς του Λέοναρντ που πανηγύρισαν. Το 2020 ο ΛεΜπρόν και οι Λέικερς θριάμβευσαν στη φούσκα, ενώ ένα χρόνο μετά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στον τίτλο.

Το 2022 ήταν των Γουόριορς του Κάρι να ανέβουν στον θρόνο. Το 2023 ο Γιόκιτς υπέγραψε το πρωτάθλημα των Νάγκετς, ενώ το 2024 οι Σέλτικς με MVP τελικών τον Μπράουν έγιναν πρωταθλητές.

Οι Θάντερ έγραψαν ιστορία το 2025 με ηγέτη Γκίλτζιους-Αλεξάντερ για να έρθουν οι Νικς φέτος και να τα σαρώσουν όλα έχοντας για σταρ τον τρομερό Μπράνσον.