Ρόμπινσον: Θα φέρει το... θηρίο του στην παρέλαση των Νικς
Οι Νικς ζουν τις πιο όμορφες μέρες στην ιστορία τους, αφού επέστρεψαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ το χαίρεται με την ψυχή της. Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να συνεχίσει το πάρτι και στην παρέλαση των Νικς για το πρωτάθλημα.
Κι όπως φαίνεται εκεί την παράσταση θα κλέψει ο σέντερ της ομάδας, Μίτσελ Ρόμπινσον που θέλει να... σκάσει με το «θηρίο» του. Δηλαδή με το τρομερό φορτηγάκι του που κυκλοφορεί στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τραβά τα βλέματα πάνω του.
Ο Ρόμπινσον προειδοποίησε πως θα το φέρει στην παρέλαση και δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε. Όλος ο κόσμος περιμένει το parade των Νικς, εκεί όπου σίγουρα θα δούμε τρελά πράγματα.
Δείτε το εντυπωσιακό truck του ψηλού των Νικς
Mitchell Robinson’s newest truck pic.twitter.com/SwyCCjHAok— New York Basketball (@NBA_NewYork) November 13, 2025
Mitchell Robinson says he's putting his famous truck in the Knicks' championship parade 🛻👀 pic.twitter.com/SIDxE7Z1Ke— NBA (@NBA) June 14, 2026
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