Από τις celebrities στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νικς ήταν και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Οι Νιου Γιορκ Νικς επέστρεψαν στον θρόνο του NBA ύστερα από 53 χρόνια και μία από τις πολλές celebrities φιλάθλους της ομάδας είναι και η Τζένιφερ Λόπεζ. Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Σαν Αντόνιο όπου οι Νικς επικράτησαν και κατέκτησαν τον τίτλο η «JLO» τρελάθηκε από την χαρά της.

Πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη και θυμήθηκε σε σχετική της ανάρτηση τις εποχές που ξεκίνησε να παρακολουθεί στενά την ομάδα με τους Γιούιν, Σταρκς, Όκλεϊ και όλων των υπολοίπων της δεκαετίας του '90/

Συγκεκριμένα ανέφερε στην ανάρτησή της

«Συγχαρητήρια στους Νικς πρωταθλητές του NBA!!!!!

Θυμάμαι την τελευταία φορά που οι Νικς έκαναν πορεία προς το πρωτάθλημα και έτρεχα κάθε μέρα αγώνα από το πλατό στο σπίτι για να δω τον Γιούν, τον Σταρκς και τον Όκλεϊ να κάνουν μια απίστευτη προσπάθεια. Όλοι περιμέναμε υπομονετικά αυτή τη μέρα εδώ και χρόνια.

Σας ευχαριστούμε που ενώσατε ξανά την πόλη μας… που ενώσατε όλο τον κόσμο. Αποκαταστήσατε την πίστη, την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να πετύχουμε!

Η σκληρή δουλειά, η καλοσύνη και η ομαδική προσπάθεια ανταμείβονται! Βάλατε φωτιά στην πόλη!!

Περήφανη που κατάγομαι από τη γειτονιά!!

Ξέρετε ήδη.

Knicks για πάντα.