Πανζουρλισμός επικράτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης για τους πρωταθλητές Νικς, οι οποίοι γνώρισαν την αποθέωση από τους κατοίκους του «Μεγάλου Μήλου».

Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Νέας Υόρκης από τους φίλους των Νικς, οι οποίοι και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 53 χρόνια.

Η ομάδα των Νικς πραγματοποίησε την καθιερωμένη παρέλαση όπου άπαντες γνώρισαν την πραγματική αποθέωση από τους κατοίκους της μεγαλούπολης.

Περισσότερος από ένα εκατομμύριο κόσμος ξεχύθηκε στο «Μεγάλο Μήλο» έχοντας κατακλύσει τα σημεία όπου έπρεπε να βρίσκεται για περισσότερο από δύο ώρες πριν από την παρέλαση.

Την παράσταση στη συνέχεια έκλεψαν όλοι οι παίκτες, με πρώτο και καλύτερο τον Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος δεν άφησε το τρόπαιο από τα χέρια του.

Δείτε μερικά από τα πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο

Mike Brown: "Let's go one time: Who let the dogs out?"



New York: "WHO, WHO, WHO WHO"



Brown: "Who let the dogs out?"



New York: "WHO, WHO, WHO WHO"



Brown: "I love you New York!"



Jalen Brunson: "I don't know how many times I gotta tell Mike to stop doin that sht –– sorry" pic.twitter.com/aueu9uzCdx June 18, 2026

OG receives his key to the city amidst a raucous "OG!" chant from Knicks fans 🔑 pic.twitter.com/A7fdJZt9ea — NBA (@NBA) June 18, 2026

Orange and blue skies in NYC today 🧡💙 pic.twitter.com/tvp6CKLl30 June 18, 2026

POV Tyler Kolek pic.twitter.com/RWvvYFc9Za — New York Basketball (@NBA_NewYork) June 18, 2026