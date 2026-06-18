Νικς: Χαμός στη Νέα Υόρκη για τους πρωταθλητές, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους!

Νικς: Χαμός στη Νέα Υόρκη για τους πρωταθλητές, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους!

Γιώργος Κούβαρης
Νικς: Χαμός στη Νέα Υόρκη για τους πρωταθλητές, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους!
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Πανζουρλισμός επικράτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης για τους πρωταθλητές Νικς, οι οποίοι γνώρισαν την αποθέωση από τους κατοίκους του «Μεγάλου Μήλου».

Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Νέας Υόρκης από τους φίλους των Νικς, οι οποίοι και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 53 χρόνια.

Η ομάδα των Νικς πραγματοποίησε την καθιερωμένη παρέλαση όπου άπαντες γνώρισαν την πραγματική αποθέωση από τους κατοίκους της μεγαλούπολης.

Περισσότερος από ένα εκατομμύριο κόσμος ξεχύθηκε στο «Μεγάλο Μήλο» έχοντας κατακλύσει τα σημεία όπου έπρεπε να βρίσκεται για περισσότερο από δύο ώρες πριν από την παρέλαση.

Την παράσταση στη συνέχεια έκλεψαν όλοι οι παίκτες, με πρώτο και καλύτερο τον Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος δεν άφησε το τρόπαιο από τα χέρια του.

 

Δείτε μερικά από τα πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο

     

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