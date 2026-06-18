Νικς: Χαμός στη Νέα Υόρκη για τους πρωταθλητές, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος στους δρόμους!
Πλημμύρισαν οι δρόμοι της Νέας Υόρκης από τους φίλους των Νικς, οι οποίοι και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 53 χρόνια.
Η ομάδα των Νικς πραγματοποίησε την καθιερωμένη παρέλαση όπου άπαντες γνώρισαν την πραγματική αποθέωση από τους κατοίκους της μεγαλούπολης.
Περισσότερος από ένα εκατομμύριο κόσμος ξεχύθηκε στο «Μεγάλο Μήλο» έχοντας κατακλύσει τα σημεία όπου έπρεπε να βρίσκεται για περισσότερο από δύο ώρες πριν από την παρέλαση.
Την παράσταση στη συνέχεια έκλεψαν όλοι οι παίκτες, με πρώτο και καλύτερο τον Τζέιλεν Μπράνσον ο οποίος δεν άφησε το τρόπαιο από τα χέρια του.
Δείτε μερικά από τα πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο
Mike Brown: "Let's go one time: Who let the dogs out?"
New York: "WHO, WHO, WHO WHO"
Brown: "Who let the dogs out?"
New York: "WHO, WHO, WHO WHO"
Brown: "I love you New York!"
Jalen Brunson: "I don't know how many times I gotta tell Mike to stop doin that sht –– sorry" pic.twitter.com/aueu9uzCdx— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 18, 2026
OG receives his key to the city amidst a raucous "OG!" chant from Knicks fans 🔑 pic.twitter.com/A7fdJZt9ea— NBA (@NBA) June 18, 2026
Orange and blue skies in NYC today 🧡💙 pic.twitter.com/tvp6CKLl30— NBA (@NBA) June 18, 2026
POV Tyler Kolek pic.twitter.com/RWvvYFc9Za— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 18, 2026
Rick and Jalen Brunson celebrating with @nyknicks' newest hardware 🏆 pic.twitter.com/Datq2mm85g— NBA (@NBA) June 18, 2026
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