Antetokounbros: «Στον φούρνο» το deal της ανταλλαγής του Γιάννη και ο επαναπατρισμός του Θανάση!

Το Gazzetta αποκαλύπτει ότι οι συζητήσεις για την ανταλλαγή του “Greek Freak” έχουν μπει στην τελική ευθεία με το σενάριο της μετακίνησής του μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις να παίζει πολύ. Ποιος είναι ο επικρατέστερος προορισμός του και γιατί θα «χωρίσουν» οι δρόμοι τους με τον Θανάση.

Με τους Μπακς να συμπληρώνουν αισίως 2 μήνες στην off season και το εφετινό draft να απέχει μόλις 10 μέρες, οι πληροφορίες που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ότι τα «ελάφια» βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για την παραχώρηση του εμβληματικού τους ηγέτη.

Άλλωστε από τις πρώτες μέρες μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, που βρήκε την ομάδα του Μιλγουόκι εκτός playoffs, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια (επί των ημερών του Γιάννη), ο οργανισμός «αποχαιρέτησε» τον “Ντοκ” Ρίβερς και αφού επέλεξε τον αντικαταστάτη του (Τέιλορ Τζένκινς), άρχισε να παραδέχεται δημοσίως τις ολοένα και αυξανόμενες πιθανότητες που παρουσιάζει το ενδεχόμενο ανταλλαγής του.

Στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίασης του νέου τεχνικού της ομάδας, μάλιστα, στις 30 Απρίλη, οι συνδιοκτήτες του Μιλγουόκι (Τζίμι Χάσλαμ και Ουές Έντενς) εδωσαν και συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στο πλαίσιο του οποίου θα ληφθεί η απόφαση για την μετακίνησή του ή την υπογραφή νέου max συμβολαίου.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα των 6-7 εβδομάδων θα ολοκληρωθεί στα μέσα της μεθεπόμενης εβομάδας, οπότε και είναι προγραμματισμένη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής παικτών από τα κολέγια και τον υπόλοιπο κόσμο (23-24 Ιουνίου στο Μπρούκλιν), η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι η αγωνία για το... decision σιγά-σιγά τελειώνει (η θέλησή του φυσικά και θα παίξει ρόλο) και η μετακόμιση του Έλληνα superstar του ΝΒΑ σε (θερμό ή ψυχρό κλίμα), πλησιάζει όλο και περισσότερο προς την υλοποίησή της.

Η παράμετρος Πόρτις και οι 3+1 επικρατέστεροι «μνηστήρες»

Ο λόγος για το Μαϊάμι και τους Χιτ, που αποτελούν και την πρώτη επιλογή του Γιάννη (ταιριάζουν στην κουλτούρα του και στις φιλοδοξίες του να ξαναφτάσει στην κορυφή του ΝΒΑ) και οι οποίοι έχουν και παίκτες που ικανοποιούν τους Μπακς, ώστε να χτίσουν πάνω τους την μετά Αντετοκούνμπο εποχή.

Αν υπάρχει μία σημαντική παράμετρος έχει προστεθεί εδώ και κάποιο διάστημα στις συζητήσεις και γίνονται εκατέρωθεν προσπάθειες να εξυπηρετηθεί, αυτή έχει να κάνει με την αμοιβαία επιθυμία ανάμεσα στον ίδιο αλλά και τον Μπόμπι Πόρτις, να συνεχίσουν να αγωνίζονται κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη. Χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι αν δεν βρεθούν τα αναλογα ανταλλάγματα, ώστε να φύγουν μαζί οι δύο συμπαίκτες, μπορεί να διακοπούν οι συζητήσεις. Γιατί χωρίς τον 31χρονο ψηλό από το Άρκανσο, το deal θα κλείσει πιο εύκολα.

Αν εξαιρέσουμε τον οργανισμό της Φλόριντα, από τις ομάδες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον “Greek Freak”, εκείνες που έχουν ανταλλάγματα τα οποία ενδιαφέρουν τα «ελάφια» είναι ξεκάθαρα οι Γουόριορς και οι Σέλτικς, ενώ στο κόλπο βρίσκεται από τον περασμένο Φλεβάρη και η Μινεσότα, που προσπάθησε να τον πάρει πριν εκπνεύσει η trade deadline.

Με βάση το ρεπορτάζ του Gazzetta και λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις επιλογές που έχουν οι 3+1 προαναφερθέντες οργανισμοί, το Μαϊάμι διαθέτει δύο καταξιωμένους παίκτες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Μιλγουόκι και που ταυτόχρονα (βάσει των συμβολάιων τους), μπορούν να ανηφορίσουν στο Ουισκόνσιν παίρνοντας μαζί τους άλλους δύο νεότερους και φερέλπιδες συμπαίκτες του.

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό το νούμερο που πρέπει να «ματσαριστεί» στο salary cap των Μπακς (αν φύγουν πακέτο ο Giannis με τον Πόρτις), οι Χιτ, οι Γουόριορς, οι Σέλτικς ή οι Τίμπεργουλβς θα πρέπει να καλύψουν ένα ποσό της τάξεως των 73 εκατομμυρίων δολαρίων (58,5 εκ.$ ο πρώτος και 14,5 ο δεύτερος), που έχουν λαμβάνειν οι δύο παίκτες για την επόμενη σεζόν. Είτε με υπάρχοντα συμβόλαια, είτε με άλλου είδους ανταλλάγματα (cash ή draft picks).

Τι μπορεί να δώσει η κάθε ομάδα

Αν οι δύο παίκτες των Μπακς μετακινηθούν μαζί, η ομάδα του Έρικ Σπόλστρα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Τόσο γιατί μεταξύ της ίδιας και του Γιάννη υπάρχει αμοιβαία διάθεση συνεργασίας (θέλει να μεταφέρει τα ταλέντα του στην South Beach), όσο και γιατί ο Τάιλερ Χίρο (33 εκ.$ ) και ο Άντριου Ουίγκινς (30 εκ.$), έχουν συμβόλαια που λήγουν το 2027 και που ταυτόχρονα αποτελούν παίκτες πάνω στην επέκταση των οποίων θέλει να επενδύσει ο Τέιλορ Τζένκινς. Με τον πρώτο να έχει γεννηθεί και μεγαλώσεi στο Μιλγουόκι και τον δεύτερο να απέχει μία ώρα αεροπορικώς από την γενέτειρά του, το Τορόντο.

Από 'κει και πέρα σε αυτή την περίπτωση, τα υπόλοιπα δύο συμβόλαια που μπορούν να μετακινηθούν είναι αυτά του Κελέλ Γουέαρ (4,5 εκ.$), του Χαιμέ Χάκεζ (5,9 εκ.$) και του Πέλ Λάρσον (1,95 εκ.$), οι οποίοι είναι σε καλή ηλικία (22 και 25 ετών αντίστοιχα) και θεωρούνται εξελίξιμοι.

Οι Γουόριορς δεν έχουν μεγάλα συμβόλαια που μπορούν να μετακινήσουν (και είναι... τέρμα στην Δύση), γιατί ο Κάρι δεν φεύγει, ο Μπάτλερ (56,8 εκ.$) είναι 36 ετών και – λόγω τραυματισμού – θα χάσει μέρος της επόμενης σεζόν, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι επίσης μεγάλος (36 ετών). Ωστόσο έχουν αρκετά picks επόμενων ετών, συν του ότι μπορούν να παραχωρήσουν και το νο11 του εφετινού draft.

Θυμίζουμε ότι οι Μπακς φέτος επιλέγουν στο νο10 και σε μία πολύ ποιοτική φουρνιά παικτών, δεν θα τους χάλαγε καθόλου να προσέθεταν στο ρόστερ τους δύο επιλογές στους πρώτους έντεκα της λοταρίας.

Οι Σέλτικς, αν και έχουν αρκετά συμβόλαια που μπορούν να ματσάρουν τον μαγικό αριθμό του 73, ενώ συζητούν και την μετακίνηση του Τζέιλεν Μπράουν (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με ετήσιες απολαβές που αρχίζουν από 57 εκατομμύρια και τελειώνουν στα 64,9 εκ.$), φαίνεται ότι συγκεντρώνουν τις λιγότερες πιθανότητες, γιατί στο Μιλγουόκι δεν πετούν την σκούφια τους με τον 29χρονο Καλιφορνέζο guard (όχι τόσο για αγωνιστικούς λόγους), αλλά ούτε και με τους υπόλοιπους προτεινόμενους παίκτες.

Οι Τίμπεργουλβς, τέλος, που δεν τα παρατάνε (αν και ο Γιάννης έχει προτίμηση σε ομάδα της ανατολικής περιφέρειας) διαθέτουν παίκτες που οι Μπακς θα ήθελαν (όπως ο ΜακΝτάνιελς, ο Ριντ και ο Σάνον τζούνιορ), ωστόσο, στο εσωτερικό τους υπάρχει διχογνωμία για το αν πρέπει να «χαλάσουν» τον νεανικό και πολλά υποσχόμενο κορμό τους.

Χωρίζουν οι δρόμοι με Θανάση που «κιτρινίζει»

Κι ενώ όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το deal δεν θα αργήσει να «κλειδώσει» (το σενάριο παραμονής του στο Μιλγουόκι θα αποτελέσει ηχηρή έκπληξη), παρελθόν από τους Μπακς μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα αποτελεσει και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Μετά από 7 χρόνια στα «πρασινοκόκκινα», στα οποία πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2021, ο 33χρονος διεθνής forward δεν θα συνεχίσει στο ΝΒΑ για να παίξει αντίπαλος ή συμπαίκτης με τον μικρότερο αδελφό του, αλλά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει την φανέλα του «αυτοκράτορα» και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Η στενή σχέση της οικογένειας με τον πρόεδρο της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο αλλά και με το fund που έχει αφοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της «κιτρινόμαυρης» σε συνδυασμό με την παρουσία του μικρότερου αδελφού του, Κώστα και φυσικά με την αλλαγή επιπέδου του Άρη μετά την συμφωνία με τον “Kill Bill”.

Άλλωστε, η εμπειρία του και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του (physicality, αθλητικότητα και πάθος) είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτα στην νέα προσπάθεια που έχει ως στόχο να επαναφέρει τον «αυτοκράτορα» στον δρόμο των επιτυχιών. Μείνετε συντονισμένοι, ο χρόνος μετράει αντίστροφα...