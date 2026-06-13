Νικς - Σπερς: Aπίθανα νούμερα στην τηλεθέαση των τελικών, κορυφαία επίδοση μετά το 1998 και τον Τζόρνταν
Οι Νικς έχουν αγκαλιάσει το πρωτάθλημα μετά τη νίκη τους στο Game 4 μέσα στη Νέα Υόρκη και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον φοβερό και τρομερό, στον σωτήρα τους, Όου Τζι Ανουνόμπι.
Oι φίλαθλοι τους ζουν και αναπνέουν για το επόμενο ματς και σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, σχεδόν τα μισά εισιτήρια για το πέμπτο τελικό έχουν αγοραστεί από ανθρώπους από τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ
Υπάρχει... τρέλα για τους φετινούς τελικούς όχι μόνο από τους φίλους των Νικς, αλλά και από όλους τους λάτρεις του ΝΒΑ. Οι τελικοί των Νικς με τους Σπερς έχουν την υψηλότερη τηλεθέαση από το 1998 και μετά με 19.6 εκατ. τηλεθεατές κατά μέσο όρο στα ματς. Στους τελικούς του 1998 ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε το δεύτερο three peat με τους Μπουλς και πήρε τον 6ο του τίτλο.
Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχει αύξηση 116% στην τηλεθέαση σε σχέση με τους περσινούς, κάτι που δείχνει πως το ενδιαφέρον είναι στα ύψη.
Eπίσης το Game 4 στο MSG είχε το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό για Game 4 των NBA Finals από το 1998, φτάνοντας στους 23,2 εκατ. θεατές!
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