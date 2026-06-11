Νικς - Σπερς: Το tip-in του Ανουνόμπι που έφερε τους Νικς μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος!
Είναι από τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε μπασκετμπολίστας να ζήσει. Επαγγελματίας και μη. Πόσο μάλλον σε τελικούς NBA!
Ο Όου Τζι Ανουνόμπι έζησε το... δικό του όνειρο στον 4ο τελικό κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς καθώς έβαλε... ποικιλοτρόπως, φαρδιά-πλατιά, την υπογραφή για το 3-1 των Νικς.
Τόσο για τα 7/9 τρίποντα και τους 33 πόντους που σημείωσε, όσο -και περισσότερο φυσικά- για το tip-in με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με αποτέλεσμα να μην φέρει μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια.
Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε την προσπάθεια πάνω του, επιχείρησε τρίποντο νίκης, αστόχησε, αλλά ο 29χρονος Άγγλος φόργουορντ ήρθε από το... πουθενά και ανάμεσα σε δύο παίκτες των Σπερς έστειλε την μπάλα στο καλάθι.
Δείτε την τρομερή του προσπάθεια
OG ANUNOBY’S GAME WINNING TIP IN. pic.twitter.com/5GOGHutoYc— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 11, 2026
THE PLAY THAT PUT THE KNICKS UP 3-1. pic.twitter.com/l4c1ZCRnNC— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 11, 2026
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