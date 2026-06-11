Νικς - Σπερς: Το tip-in του Ανουνόμπι που έφερε τους Νικς μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Γιώργος Κούβαρης
Νικς - Σπερς: Το tip-in του Ανουνόμπι που έφερε τους Νικς μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος!
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Ο Όου Τζέι Ανουνόμπι ήταν ο... από μηχανής Θεός των Νικς καθώς με δύσκολο tip-in έφερε τους Νικς στο 3-1 και στο πρώτο «ματς μπολ» τίτλου!

Είναι από τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε μπασκετμπολίστας να ζήσει. Επαγγελματίας και μη. Πόσο μάλλον σε τελικούς NBA!

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι έζησε το... δικό του όνειρο στον 4ο τελικό κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς καθώς έβαλε... ποικιλοτρόπως, φαρδιά-πλατιά, την υπογραφή για το 3-1 των Νικς.

Τόσο για τα 7/9 τρίποντα και τους 33 πόντους που σημείωσε, όσο -και περισσότερο φυσικά- για το tip-in με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με αποτέλεσμα να μην φέρει μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε την προσπάθεια πάνω του, επιχείρησε τρίποντο νίκης, αστόχησε, αλλά ο 29χρονος Άγγλος φόργουορντ ήρθε από το... πουθενά και ανάμεσα σε δύο παίκτες των Σπερς έστειλε την μπάλα στο καλάθι.

 

Δείτε την τρομερή του προσπάθεια

     

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