Ο Όου Τζέι Ανουνόμπι ήταν ο... από μηχανής Θεός των Νικς καθώς με δύσκολο tip-in έφερε τους Νικς στο 3-1 και στο πρώτο «ματς μπολ» τίτλου!

Είναι από τις στιγμές που ονειρεύεται κάθε μπασκετμπολίστας να ζήσει. Επαγγελματίας και μη. Πόσο μάλλον σε τελικούς NBA!

Ο Όου Τζι Ανουνόμπι έζησε το... δικό του όνειρο στον 4ο τελικό κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς καθώς έβαλε... ποικιλοτρόπως, φαρδιά-πλατιά, την υπογραφή για το 3-1 των Νικς.

Τόσο για τα 7/9 τρίποντα και τους 33 πόντους που σημείωσε, όσο -και περισσότερο φυσικά- για το tip-in με το οποίο χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με αποτέλεσμα να μην φέρει μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον πήρε την προσπάθεια πάνω του, επιχείρησε τρίποντο νίκης, αστόχησε, αλλά ο 29χρονος Άγγλος φόργουορντ ήρθε από το... πουθενά και ανάμεσα σε δύο παίκτες των Σπερς έστειλε την μπάλα στο καλάθι.

Δείτε την τρομερή του προσπάθεια