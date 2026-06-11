Οι Νικς έχουν αγκαλιάσει τον τίτλο στο ΝΒΑ και θυμίζουν πολύ τους Πίστονς του 2004.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς είχαν προηγηθεί με 81-52 μέσα στη Νέα Υόρκη και όλα έδειχναν ότι θα έφταναν στο break ανακτώντας το αβαντάζ της έδρας μετά τις δύο σερί νίκες των Νικς στο Τέξας. Μόνο που οι Νεοϋόρκέζοι δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και στο τέλος πήραν το Game 4 με ήρωα Ανουνόμπι.

Οι Νικς είναι μια νίκη μακριά από τον τίτλο και η πορεια τους, αλλά και ο τρόπος που φτιάχθηκαν θυμίζει έντονα τους Πίστονς του 2004 που πήραν πρωτάθλημα.

Αρχικά τα προγνωστικά ήταν εναντίον τους στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν είχαν superstar. Τι είχαν;

Και οι δύο διέθεταν point guard εκπληκτικό σε clutch καταστάσεις (Μπράνσον και Μπίλαπς). Από τη μία οι Νικς είχαν ηγέτη ψηλό τον Τάουνς που δίνει μάχες με τον σπουδαίο Γουεμπανιάμα και από την άλλη υπήρχε ο φοβερός αμυντικός Μπεν Γουάλας που κονταροχτυπιόταν με τον Σακίλ.

Στο «3» οι Πίστονς είχαν Πρινς και οι Νικς έχουν Χαρτ. Εξαιρετικοί αμυντικοί που βοηθούν σε πολλά πάνω στο πάρκέ. Shooting guard οι μεν Ριπ Χάμιλτον και οι δε τον Μπρίτζες. Και τέλος σαν power forward οι πολύτιμοι Ρασίντ Γουάλας και OG Ανουνόμπι που μπορούν να ανοίξουν με ευκολία το παρκέ και έχουν τιμιότατο επιθετικό ρεπερτόριο.

Πως χτίστηκαν

Μπίλαπς και Μπράνσον ήρθαν χωρις ανταλλαγή και άλλαξαν την ιστορία των δύο ομάδων. Οι κουμανταδόροι. Μπεν Γουάλας και Τάουνς έγιναν ανταλλαγή. Χάμιλτον και Μπρίτζες το ίδιο. Ανταλλαγή έγινε και ο Ρασίντ με τον Ανουνόμπι. Τέλος ο Πρινς, το βασικό τριάρι των Πίστονς τότε ήρθε μέσω draft, ενώ ο Χαρτ μέσω ανταλλαγής.

Το Ντιτρόιτ πανηγύρισε στο τέλος του δρόμου κόντρα στους Λέικερς που διέθεταν Σακίλ και Κόμπι. Οι Νικς ψάχνουν το ίδιο κόντρα στους Σπερς του... εξωγήινου Γουεμπανιάμα.

Πάνε για το πρώτο τους μετά το 1973!