Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαναν την ανατροπή του αιώνα στον 4ο τελικό του NBA, επέστρεψαν από το -29 και μ' ένα tip in του τρομερού Ανουνόμπι νίκησαν τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 107-106 και έφτασαν μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Απίστευτα πράγματα έγιναν στο «Madison Square Garden» στο Game 4 των φετινών τελικών του NBA!

Αν και οι Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού έχοντας προηγηθεί και με 29 πόντους διαφορά στις αρχές της 3ης περιόδου (52-81), στη συνέχεια ήρθαν τα πάνω-κάτω! Η ομάδα του Τέξας υπέστη...ανεξήγητο black out και οι γηπεδούχοι άρχισαν να «ροκανίζουν» την διαφορά και να επιστρέφουν στο παιχνίδι.

Στα τελευταία 21:40 του αγώνα το επιμέρους σκορ που πραγματοποίησαν ήταν 55-25 (!!) το οποίο και επισφραγίστηκε από το tip-in του Όου Τζι Ανουνόμπι στα 1.2'' για τη λήξη του αγώνα ύστερα από άστοχο σουτ του Μπράνσον, με το οποίο χάρισε τη νίκη στους Νικς ολοκληρώνοντας παράλληλα και την απίστευτη ανατροπή στο παιχνίδι.

Μάλιστα αυτό ήταν και το κερασάκι στην τούρτα της τρομερής εμφάνισης του Ανουνόμπι, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 33 πόντους με 3/6 δίποντα, 7/9 τρίποντα, 6/6 βολές και 4 ριμπάουντ. Από τους παίκτες που συνετέλεσαν τα μέγιστα για την ανατροπή των Νικς, με την οποία αγκάλιασαν την κατάκτηση του τίτλου ύστερα από 53 χρόνια.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 36 πόντους, 7 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 12/25 εντός παιδιάς, ενώ ο τρίτος «διψήφιος» των Νικς ήταν ο Καρλ Άντονι-Τάουνς με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα, οι Σπερς ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς κατάφεραν (γιατί περί κατορθώματος πρόκειται) να απωλέσουν μια τόσο μεγάλη διαφορά και από το απόλυτο ζενίθ να βρεθούν στο ναδίρ. Ο Γουεμπανιαμά είχε 24 πόντους και 13 ριμπάουντ, ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσφερε 18 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο ενώ οι Φοξ και Βάσελ πρόσθεσαν από 18 πόντους ο καθένας.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-41, 49-76, 75-90, 107-106.