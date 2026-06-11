Σκηνές απείρου... κάλλους εκτυλίχθηκαν κατά την επιστροφή των Σαν Αντόνιο Σπερς στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν στη Νέα Υόρκη.

Οι Νιου Γιορκ Νικς πήραν προβάδισμα... τίτλου απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς καθώς μετά την τρομερή ανατροπή από το -29 έκαναν το 3-1 στους NBA Finals και απέχουν μόλις μίας νίκης από την επιστροφή στον θρόνο ύστερα από 53 χρόνια.

Παρόλα αυτά η κατάσταση ξέφυγε αρκετά στους δρόμους. Ακόμα και έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή των Σπερς. Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, φίλοι των Νικς έδωσαν το «παρών» για να γιουχάρουν αλλά και να... πετάξουν αντικείμενα.

Και όμως, συνέβη. Την ώρα που κατέβηκε ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά από το πούλμαν κατευθυνόμενος στο ξενοδοχείο, οι Νεοϋορκέζοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα ξαφνιάζοντας τους πάντες. Αν μη τι άλλο ήταν κάτι που δεν περίμεναν να συμβεί, με τον ίδιο να κοντοστέκεται αρχικά, αλλά στη συνέχεια να παίρνει τον δρόμο για το ξενοδοχείο.

Δείτε τι ακριβώς συνέβη