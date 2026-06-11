Πόσο συχνά βλέπει κάποιος φίλαθλος έναν πρώην παίκτη της αγαπημένης του ομάδας να πανηγυρίζει σαν και εκείνους στους δρόμους; Και όμως συνέβη στη Νέα Υόρκη!

Μαγικές βραδιές ζουν στη Νέα Υόρκη καθώς οι Νικς βρίσκονται αγκαλιά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA ύστερα από 53 ολόκληρα χρόνια.

Λογικό και επόμενο οι φίλοι της ομάδας να ξεχυθούν στους δρόμους του «Μεγάλου Μήλου» και να γιορτάσουν με την ψυχή τους το πρώτο «ματς μπολ» τίτλου μετά την μυθική ανατροπή στο Game 4 κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Ένας από τους χιλιάδες αυτούς, ήταν και ένας παίκτης ο οποίος έχει... επιλεγεί από τους Νικς στο νούμερο «17» του draft του 2011.

Ο λόγος για τον Ίμαν Σάμπερτ ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των Νικς για 202 παιχνίδια την τετραετία 2011-2015! Στα 35 του χρόνια σήμερα και έχοντας αποσυρθεί από την ενεργό δράση έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Καβαλίερς, Κινγκς, Ρόκετς και Νετς, φόρεσε τη φανέλα με το «21» των Νικς και βγήκε και εκείνος να... πανηγυρίσει μαζί με τους απλούς φιλάθλους.

Μάλιστα μόλις έγινε αντιληπτός γνώρισε και την αποθέωση, με τον ίδιο να φωνάζει «Knicks in Five» εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ομάδα της Νέας Υόρκης θα επιστρέψει από το Σαν Αντόνιο μετά τον 5ο τελικό με το τρόπαιο στις αποσκευές της.

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